الأحد 23 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وكيل "صحة البحيرة" يتفقد مستشفى دمنهور التعليمي للوقوف على الخدمات المقدمة

وكيل صحة البحيرة
وكيل صحة البحيرة خلال زيارته التفقدية

قام د. هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة بزيارة تفقدية لمستشفى دمنهور التعليمي، لمتابعة انضباط سير العمل والوقوف على توافر الأدوية والمستلزمات الطبية ومتابعة جميع الاستعدادات خلال إجازة عيد الفطر بمستشفيات البحيرة كافة.

وخلال جولته التفقدية، تفقد وكيل وزارة الصحة بالبحيرة الاستقبال والطوارئ، حيث هنأ الجميع بالعيد، مشيدا بالمستوى المتقدم للعاملين بالطوارئ، مؤكداً استمرارية التدريب ورفع كفاءة العاملين بأقسام الطوارئ، كما استطلع رأى مرضى الطوارئ عن مدى رضائهم عن الخدمة المقدمة لهم.

وتفقد جميعة قسم الكلى، مثمنا الخدمة المقدمة ونظافة المستشفى والتزام الفريق الطبي، كما التقى المرضى وهنأهم بعيد الفطر، حيث استطلع رأيهم فى جودة الخدمة المقدمة لهم، حيث أشاد الجميع بالفريق الطبي ومستوى الخدمة الطبية، كما تفقد وكيل صحة البحيرة الحضانات وأقسام الأطفال، واستفسر من الأطباء وطاقم التمريض عن العلاجات والأدوية الموجودة في دولاب الطوارئ.

وخلال زيارته التفقدية، أشاد د. هانى جميعة بما لمسه من تميز فى الأداء الفني للعاملين في المستشفى وبما يقدمونه من جهود، كما قام  بالمرور على المركز الإقليمي لنقل الدم بدمنهور، المتواجد بالدور الثانى للمستشفى وتأكد من وجود العاملين بالمركز على رأس العمل، مؤكدا من توافر جميع فصائل الدم ومشتقاته بالمركز الإقليمي لنقل الدم بدمنهور.

فى نهاية الزيارة، أكد د.هانى جميعة أن جميع قطاعات العمل بالمنظومة الصحية بالبحيرة هدفها تقديم الرعاية الطبية بصورة لائقة للمريض البحراوي وأن هناك اهتمام كبير من الدولة والقيادة السياسية بتطوير المنظومة الصحية والعلاجية لتقديم خدمات طبية متميزة للمواطنين كافة.

يأتي ذلك بناءً على تعليمات د.خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، ومن خلال التنسيق مع الدكتور محمد مصطفى عبدالغفار، رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية.

أجازة عيد الأدوية والمستلزمات الطبية الإستقبال والطوارئ الأستاذ الدكتور المنظومة الصحية هاني جميعة توافر الأدوية والمستلزمات

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