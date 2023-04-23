الأحد 23 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

بسبب بطارية.. ضبط مسجل خطر سرق سيارة في مدينة نصر

ضبط
ضبط

نجحت مباحث القاهرة، اليوم الأحد، في ضبط مسجل خطر وبحوزته بطارية سيارة مجهولة المصدر، في منطقة مدينة نصر.

بمناقشته عن مصدرها اعترف بسرقتها من داخل سيارة حال توقفها بدائرة القسم بأسلوب الضغط على "الكابود"، و مزاولته نشاط إجرامي تخصص فى سرقة البطاريات من داخل السيارات.

وأقر بارتكابه 4 وقائع سرقة بذات الأسلوب، كما تم بإرشاده ضبط البطاريات المستولى عليها لدى عميله سيئ النية، ميكانيكى، و تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

منطقة مدينة نصر سيارة مجهولة بطارية مسجل خطر

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