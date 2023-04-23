الأحد 23 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

كيف احتفلت كيت ميدلتون بعيد ميلاد ابنها الأمير لويس؟

الأمير لويس
الأمير لويس

تم تصوير الأمير لويس في عربة يدوية وتدفعه والدته للاحتفال بعيد ميلاده الخامس، حيث تظهر الصورة الأمير الشاب يرتدي كنزة صوفية زرقاء وقميصًا وسروالًا قصيرًا أزرق بينما يجلس فوق أوراق الشجر والعشب ويتمسك بعربة اليد كما تضحك والدته كيت.

إنها واحدة من صورتين التقطهما المصور ميلي بيلكينجتون في وقت سابق من هذا الشهر في Windsor Estate، وتم إطلاق سراحهم بمناسبة بلوغ لويس الخامسة اليوم.

الآخر هو لقطة مقربة للأمير المبتهج تُظهر مدى سرعة نمو أصغر أطفال ويليام وكيت وكيف يبدو وسيما وجميلات ومرحا، مقبل على الحياة ويداعب والديه، ويشارك في الطقوس الملكية.

تعيش العائلة في Adelaide Cottage في Windsor's Home Park ويحضر لويس مدرسة Lambrook الخاصة بالقرب من أسكوت في بيركشاير، جنبًا إلى جنب مع شقيقه وشقيقته الأمير جورج والأميرة شارلوت.

ومن المتوقع أن يرافق لويس إخوته في موكب من وستمنستر آبي الذي سيتبع تتويج الملك في 6 مايو.

ومن الجدير بالذكر أن الأمير الصغير لم يكن في جنازة الملكة الرسمية في الدير في سبتمبر ويعتقد أنه كان يعتبر أصغر من أن يحضر الخدمة مع والديه، كما يحتل لويس المرتبة الرابعة في ترتيب ولاية العرش وقد وُلد في يوم القديس جورج - 23 أبريل في عام 2018 في جناح ليندو الخاص بمستشفى سانت ماري في بادينجتون لندن.

تم تعميده لويس آرثر تشارلز في عمر 11 أسبوعًا من قبل رئيس أساقفة كانتربري جاستن ويلبي في تشابل رويال قصر سانت جيمس.

من المتوقع أن يتم تتويج الملك تشارلز في شهر مايو وسيحضر الحدث آلاف الأشخاص المشاهير حول العالم من أجل الاحتفال بالملك الجديد مع العديد من التقاليد الملكية وارتداء التاج الذي تم تطويره.

الأمير لويس عيد ميلاد الأمير لويس كيت ميدلتون عربة تتويج تشارلز

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