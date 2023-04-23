الأحد 23 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

متحدث الخارجية: إصابة أحد أعضاء سفارة مصر لدى السودان بطلق نارى

متحدث وزارة الخارجية
متحدث وزارة الخارجية

كشف السفير أحمد أبوزيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن أحد أعضاء السفارة المصرية لدى السودان أصيب بطلق نارى. 

وقال متحدث وزارة الخارجية إن ذلك الأمر يؤكد ضرورة توخى أقصى درجات الحذر حفاظًا على سلامة المواطنين المصريين وأعضاء البعثات المصرية الموجودين فى السودان. 

الجالية المصرية في السودان بالآلاف

وجاوب أبوزيد على استفسار عدد من المحررين الدبلوماسيين، صباح اليوم، حول موقف عملية إجلاء الجالية المصرية من السودان، بما يشمل البعثة الدبلوماسية والبعثات الفنية الرسمية. 

وأكد أن الدول التي لديها أعداد كبيرة من المواطنين تتجاوز العشرة اَلاف، مثل مصر، تحتاج عملية تخطيط محكمة وآمنة ومنظمة، وذلك بهدف ضمان السلامة ودقة عملية الإجلاء، خاصة أن هناك تصاعدًا فى حجم المخاطر، وصفه بـ«الخطير». 

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وشدد على أن العقيدة وميثاق العمل الراسخين لدى الدبلوماسي المصري تفرض عليه أن يكون آخر من يغادر ميدان العمل، لاسيما بعد الاطمئنان على استكمال عملية إجلاء الراغبين في المغادرة من الجالية. 

وضرب أبوزيد مثالًا بما حدث فى دول مثل ليبيا وأفغانستان وأوكرانيا، خلال الفترة الأخيرة، إذ نجحت سفاراتنا داخل تلك الدول فى إتمام عمليات إجلاء آمنة لمواطني الجالية المصرية. 

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