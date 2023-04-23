تعاون لتدريب الصيادلة على معايير الجودة الصادرة عن "GAHAR"

بحث الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، خلال لقاء مع الدكتورة غادة يونس، رئيس الإدارة المركزية للشئون الصيدلية بوزارة الصحة والسكان، سبل التعاون المشترك خلال الفترة المقبلة لتدريب الصيادلة على معايير الجودة الصادرة عن GAHAR والخاصة بإدارة الدواء بالمنشأة الصحية، إلى جانب التوسع في اعتماد الصيدليات التي تقدم خدماتها لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظات المرحلة الأولى، وذلك بحضور د. آية نصار، نائب رئيس الهيئة، ود. حسام أبو ساطي، المدير التنفيذي، وأعضاء مجلس إدارة الهيئة.

وأشار الدكتور أحمد طه، إلى أن إدارة الدواء من المسئوليات الرئيسية في أي مؤسسة صحية خاصة في المستشفيات، وأنها عملية معقدة تنطوي على مراحل مختلفة، منها التخطيط لطلبه وشراؤه وعملية تخزينه الآمن وضبط وصفه للمريض وكذلك إجراءات صرفه وطرق إعطاؤه ومتابعة تأثيره علي المرضى، كما تتضمن تقييم برنامج إدارة الدواء.

الجدير بالذكر أن معايير هيئة الاعتماد والرقابة الصحية (GAHAR ) تضمن السلامة والأمان في كل مرحلة من مراحل هذه العملية، لضمان عدم حدوث أخطاء عكسية تؤثر سلبًا على سلامة المرضى، والتي تعد المحور الرئيسي لعمل الهيئة حيث تركز المعايير على المفهوم العالمي لسلامة المريض والذي يتضمن ألا يتعرض أي شخص للأذى أثناء تلقي الخدمة الصحية، وأن يتلقى المريض رعاية آمنة تتوافق مع حالته وفق ما تقرره الخطوط الاسترشادية الدولية في التشخيص والعلاج، كما تضمن المعايير القضاء على جميع مصادر المخاطر والأضرار التي يمكن تجنبها للمرضى ومرافقيهم وكذلك للعاملين في المنشآت الصحية.

وأضاف الدكتور أحمد طه أن الإدارة الآمنة للدواء وترشيد استخدام المضادات الحيوية له علاقة أساسية بمفهوم الصحة الواحدة الذي يبين الارتباط الوثيق بين صحة الإنسان والحيوان والبيئة.

وأكد حرص الهيئة على العمل المشترك مع مختلف القطاعات لتحقيق نتائج صحية أفضل يمكنها أن تساهم بشكل فعال في منع التهديدات الصحية العالمية والتنبؤ بها والاستجابة لها وهو أحد أهم الدروس المستفادة من جائحة كوفيد-19.

وفي ذات السياق، أوضحت الدكتورة ولاء عبد اللطيف، عضو مجلس ادارة الهيئة، أن من بين أهم المعايير الخاصة بإدارة الدواء الصادرة عن الهيئة، المعيار الخاص بحوكمة استخدام المضادات الحيوية حيث يهدف الى الاستخدام الحكيم والرشيد لها بهدف تقليل مقاومة الميكروبات للمضادات الحيوية وهي مشكلة تواجه العالم كله، الى جانب المعيار الخاص بالتعامل الصحيح بالمستشفى عند الظهور الفعلي لتلك الميكروبات والتي تم اعتبارها من اشهر مسببات وفيات المرضى على المستوى العالمي، ويهدف المعياران الى تقليل العدوى بهذه الميكروبات في إطار التأكيد على سلامة المرضى.

ومن جانبها، أشادت الدكتورة/ غادة يونس، رئيس الإدارة المركزية للشئون الصيدلية بوزارة الصحة والسكان، بجهود هيئة الاعتماد والرقابة الصحية في نشر ثقافة الجودة وأعربت عن فخرها بوجود مثل هذه الهيئة وتفاؤلها بمستقبل الرعاية الصحية في ظل منظومة التأمين الصحي الشامل.

وخلال جولته بمختلف إدارات وأقسام الهيئة، قدم الأستاذ الدكتور أحمد طه التهنئة للعاملين بالهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية بمناسبة عيد الفطر المبارك متمنيا لهم التوفيق ومؤكدا على انطلاق عدد من مشروعات ومبادرات الهيئة خلال الفترة القادمة.

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