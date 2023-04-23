الأحد 23 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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نموذج مشرف.. مصرية تتولى منصبا رفيعا بالمجلس الاستشاري في كندا

الدكتورة داليا الشافعي
الدكتورة داليا الشافعي

أعربت الدكتورة داليا الشافعي، مستشار رئيس وزراء مقاطعة “ألبرتا” الكندية، عن سعادتها بتوليها منصبا رفيع المستوى في المجلس الاستشارى الكندي، وحصولها على عدة مناصب وجوائز سابقة، مشيرة إلى كل هذا يرجع في الأساس إلى الجذور المصرية.

وأضافت الشافعي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع عبر فضائية "اكسترا نيوز"، أنها عندما تركت مصر وكانت في عمر الـ22 عاماً، كان لديها إنجازات كثيرة هناك على مستوى الدراسة والبحث العلمي وخدمة المجتمع واتحاد الطلاب فى الجامعة.

وتابعت مستشار رئيس وزراء مقاطعة “ألبرتا” الكندية، أن تحقيق الإنجازات والأحلام أصبح أسلوب حياة، فمسيرة النجاح التي تمت فى مصر تم استكمالها فى كندا، ودائما أقول أنه طول ما نية الإنسان خير وسعيه ويكون لديه هدف واضح وهو بالنسبة لي أن يكون لي بصمة مؤثرة فى المجتمع، كمصرية عربية تمثل بلدها في دولة أوروبية وهي تحاول مد جسور التعاون بين الوطن العربي وكندا من خلال الأنشطة التى تقدمها. 

وأشارت مستشار رئيس وزراء مقاطعة “ألبرتا” الكندية، إلى أن الأنشطة التي تنفذها تكون في محيط المرأة، والطفل، والأسرة، وذوي الاحتياجات الخاصة.

الاحتياجات الخاصة اسلوب حياة الانجازات اكسترا نيوز المجلس الاستشاري إنجازات كثيرة الوطن العربى نموذج مشرف وذوي الاحتياجات الخاصة

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