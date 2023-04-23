الأحد 23 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

ميسى يثير الجدل بشأن العودة إلى برشلونة نهاية الموسم

ميسي
ميسي

أثار النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، الجدل بشأن العودة إلى صفوف فريقه السابق برشلونة عقب نهاية الموسم الجاري.

وارتبط اسم النجم الأرجنتيني بالعودة إلى صفوف الفريق الإسباني عقب انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان.

ووفقًا لتقارير صحفية إسبانية، فإن ميسي قد شوهد منذ ساعات في مدينة برشلونة رفقة عائلته ومساعده بيبي كوستا.

وذكر الصحفي الإسباني جيرارد روميرو، أن ميسي يتواجد في الوقت الحالي داخل برشلونة رفقة عائلته ومساعده.

وأشار إلى أن الملفت للانتباه، هو تواجد 15 حقيبة تخص ميسي وعائلته بحوزة مساعد اللاعب الأرجنتيني، وهو ما أثار الشكوك بشأن عودة اللاعب للاستقرار في المدينة الكتالونية.

وأوضح أن ميسي ومن برفقته، قد غادروا مطار برشلونة من باب خاص حيث لم يرغبوا في رؤيتهم من قبل وسائل الإعلام.

وتوقع الصحفي الإسباني الشهير، عودة ميسي إلى برشلونة، خاصةً أن عقد اللاعب مع باريس سان جيرمان ينتهي في الصيف المقبل,

ويرفض ميسي تجديد عقده مع النادي الفرنسي في الوقت الراهن.

ميسى برشلونة باريس سان جيرمان الفرنسي الدوري الاسباني الدوري الفرنسي

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