الأحد 23 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

أزمات قانونية تمنع ترامب من الترشح للانتخابات الأمريكية المقبلة

ترامب
ترامب

بالرغم من محاولة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، لخوض الانتخابات الأمريكية المقبلة، إلا أن الكثير من الأزمات القانونية التي يواجهها الرئيس السابق قد تمنعه من الترشح للانتخابات المقبلة.

وكشفت وثيقة سرية جديدة عن آخر أزمة قانونية جديدة يواجهها ترامب، تتهمه بمحاولة التلاعب بالانتخابات الرئاسية الأمريكية.

أزمة قانونية جديدة

تتضمن الوثيقة الجديدة، شهادة لمستشارين سابقين لدونالد ترامب، أوضحا أن الرئيس السابق شارك في مناقشة حول خطط الوصول إلى برمجيات نظام التصويت في ولايتي ميشيجان وجورجيا كجزء من الجهود المبذولة لتفادي الهزيمة في الانتخابات الرئاسية 2020.

وأوضحت الوثيقة نجاح حلفاء ترامب في نسخ برامج الانتخابات في هاتين الولايتين، ويتم فحص خرق بيانات التصويت في جورجيا من قبل المدعين كجزء من تحقيق جنائي أوسع حول ما إذا كان ترامب وحلفاؤه قد تدخلوا في الانتخابات الرئاسية هناك.

أزمات قانونية سابقة

بحسب وسائل الإعلام، دفع محامي ترامب مايكل كوهين للممثلة الإباحية ستورمي دانيلز 130 ألف دولار لعدم إفشاء معلومات عن علاقاتها الجنسية مع سياسي، في ذروة الحملة الانتخابية الرئاسية في عام 2016.

الأمر الذي دفع هيئة المحلفين الكبرى في مانهاتن مارس الماضي، بالتصويت على إدانة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، بشأن دفع أموال لممثلة إباحية، وفقًا لأشخاص على دراية بالموضوع.

كما يشتبه في قيام ترامب بسداد مدفوعات من ميزانية الحملة، ووفقًا لمصادر شبكة CNN، وجهت إلى ترامب 34 تهمة تتعلق بالاحتيال التجاري.

رد ترامب على الاتهامات

اعتبر ترامب المحاكمة تعديًا على انتخابات حرة، وقال: "أنا بريء تمامًا واتهامي سيرتد على بايدن لأنه يحاول مطاردتي سياسيًا عبر القضاء"، مشبهًا المحاكمة بـ"لعبة مطاردة الساحرات".

كما شدد ترامب وفق شبكة "سي إن إن" عزمه على مواصلة القتال ودعا الجمهوريين لدعمه ضد لائحة الاتهام.

من جهته، اتهم رئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن مكارثي، مدعي عام  مانهاتن ألفين براج، بإساءة استخدام السلطة بشكل غير مسبوق، أما حاكم فلوريدا، رون ديسانتيس، حيث يقع مقر ترامب، فقد أكد أنه لن يساعد في طلب تسليم محتمل للرئيس السابق بالنظر إلى "الظروف المشكوك فيها للقضية".

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