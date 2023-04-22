تابع.. موعد وقفة عرفات 2023 في مصر

أسابيع قليلة تفصلنا عن عيد الأضحى المبارك، ويشغل أذهان آلاف من المواطنين معرفة موعد وقفة عرفات 2023 في مصر، وخاصة موظفي القطاعين الحكومي والخاص، وكذلك طلبة المدارس الذين ينتهزون الفرصة من أجل السرف وقضاء الوقت مع جميع أهاليهم وتكون بدون قيود دراسية.

موعد وقفة عرفات 2023 في مصر

وتنشر “الدستور” في هذه السطور موعد عيد الأضحى 2023 في مصر ووقفة عرفات، وعدد أيام إجازاته.

موعد عيد الأضحى 2023 بمصر

واستعرض التقرير بمعهد البحوث الفلكية كافة التوقعات الخاصة بموعد عيد الأضحى 2023 في مصر، حيث سوف يكون في 27 في شهر يونيو القادم، وستستمر الإجازة إلى يوم السبت الموافق اليوم الأول من شهر يوليو لعام 2023.

وتتزامن إجازة الاحتفالات بذكرى ثورة 30 يونيو مع موعد عيد الأضحى 2023، وبالتالى سوف يتم دمجها باجازة العيد، لكي يصبح عدد أيامها خمسة أيام منها بوقفة عرفات وسيتبعها أربعة أيام إجازة.

أجر كامل للعاملين في القطاعين العام والخاص بإجازة عيد الأضحى

وطبقا لقوانين الخدمة المدنية لعام 81 لسنة 2016، يحصل الموظفون في القطاع العام والخاص على عدد خمسة أيام إجازة عيد الأضحى لعام 2023 وتكون بأجر كامل من يوم 27 يونيو إلى يوم 1 يوليو بأجر كامل.

إجازة عيد الفطر 2023

ويذكر أن تكون إجازة العيد الفطر المبارك ستفصلنا عنها أيام قليلة قادمة، وقد أصدر الدكتور مصطفي مدبولى، بصفته رئيس مجلس الوزراء، قرارا يكون بشأن إجازة عيد الفطر المبارك والتي ستبدأ من يوم الخميس الموافق يوم 25 أبريل 2023 الجاري إلى يوم الاثنين الموافق 24 من ذات الشهر، و إضافة الى يوم الثلاثاء الموافق 25 أبريل والذي سيعد إجازة رسمية بمناسبة يوم عيد تحرير سيناء لكي تصبح الإجازة حوالي 6 أيام متتالية.

ويحصل المصريون على حوالي خمسة أيام إجازة عيد الأضحى المبارك لعام 2023 من يوم 27 يونيو إلى يوم 1 يوليو بأجر كامل، طبقًا لقوانين الخدمة المدنية 81 لعام 2016 وقانون العمل برقم 12 لعام 2003، لكافة القطاعات الحكومية والخاصة بالتوالي.

موعد إجازة عيد تحرير سيناء 2023

يبدأ موعد “إجازة عيد تحرير سيناء 2023” اعتبارًا من يوم 25 من أبريل 2023، وستجري العادة علي الترحيل في يوم الإجازة، ومن المترقب أنه سيتم دمجها مع موعد إجازة عيد الفطر المبارك.