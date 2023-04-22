فتح بانوراما حرب أكتوبر والمتاحف العسكرية مجانًا بمناسبة عيد تحرير سيناء

أعلن المتحدث العسكري للقوات المسلحة، العقيد أركان حرب غريب عبدالحافظ غريب، عن فتح العرض المكشوف ببانوراما حرب أكتوبر والمتاحف العسكرية بمدن العلمين وبورسعيد والمتحف الحربى بالقلعة مجانًا لاستقبال الجماهير يوم الثلاثاء الموافق 25 أبريل.

وقال، خلال بيان نشر له عبر مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إن فتح المعرض جاء احتفالًا بأعياد تحرير سيناء 25 أبريل وحرصًا من القوات المسلحة على نشر الوعى والثقافة العسكرية والوطنية لدى الشباب، وتعريفهم بأمجاد وبطولات أبناء مصر وتضحياتهم فداءً لعزة الوطن وكرامته.

وتشارك الموسيقات العسكرية فى احتفالات تحرير سيناء 25 أبريل بفرق سيمفونية متميزة لتقديم عدد من العروض والمقطوعات لأشهر الأغانى والألحان الوطنية فى الميادين الرئيسية بالقاهرة ومختلف محافظات الجمهورية.