السبت 22 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

إيرادات أفلام العيد الكاملة لموسم عيد الفطر 2023.. و"هارلي" يتصدر

رمسيس باريس
رمسيس باريس

كشفت إيرادات أول يومين من موسم عيد الفطر المبارك عن انتعاشة هائلة لشباك التذاكر المصري خلال حفلات المساء يوم وقفة العيد وأول أيام العيد.

إيرادات أفلام العيد الكاملة لموسم عيد الفطر 2023

وجاء فيلم هارلي بطولة النجم محمد رمضان في المرتبة الأولى خلال موسم عيد الفطر المبارك بالموسم خلال أول يومين له من خلال تحقيقه إيرادات بقيمة 5 ملايين جنيه و383 ألف جنيه ويشارك في البطولة مى عمر ومحمود حميدة ومى كساب وأحمد داش والفيلم من تأليف محمد سمير مبروك ومن إخراج محمد سمير.

إيرادات أفلام عيد الفطر 2023

وجاء في المركز الثاني خلال يومين  فيلم “ابن الحاج أحمد” للنجم الكوميدي شيكو نجاحًا كبيرًا أول أيام عيد الفطر المبارك بالإضافة لليلة الوقفة، واحتل المركز الثاني لشباك التذاكر بهد هارلي واحتل صدارة ترتيب الأفلام الكوميدية الموجودة في دور العرض السينمائية.

إيرادات أفلام عيد الفطر المبارك 2023

وحقق فيلم “ابن الحاج أحمد” وفقا للموزع السينمائي محمود الدفراوي إيرادات بقيمة مليون جنيه و655 ألف جنيه أول أيام العيد، أمس الجمعة بالإضافة إلى ليلة الوقفة، وهي إيرادات مميزة للغاية في شباك التذاكر والفيلم من بطولة شيكو وسيد رجب ورحمة أحمد وعدد كبير من النجوم.

وحقق علي ربيع بفيلمه الجديد “بعد الشر” أول أيام عيد الفطر المبارك إيرادات بقيمة مليون جنيه و500 ألفًا خلال يومين ويشاركه البطولة كل من ميرنا نورالدين ورنا رئيس وأوس أوس وعدد كبير من الشباب.

وجمع فيلم “يوم 13” أول أيام العيد إيرادات بقيمة مليون جنيه خلال يومين ويشارك في بطولة الفيلم مع أحمد داود كل من دينا الشربيني، شريف منير، أحمد زاهر، جومانا مراد، محمود عبدالمغني، أروى جودة، نسرين أمين، محمد ثروت، فيدرا، محمد كيلاني، مجدي كامل، نهال عنبر، نهى عابدين، جيهان خليل، إيناس كامل، الفيلم موسيقى تصويرية هشام خرما، إنتاج شركة أوسكار للتوزيع، ومن تأليف وإخراج وائل عبدالله.

إيرادات فيلم رمسيس باريس

بينما حققت النجمة هيفاء وهبي بفيلمها الجديد “رمسيس باريس” 400 ألف جنيه خلال يومين ويشاركها البطولة عدد من النجوم منهم محمود حافظ وحمدي الميرغني ومجموعة من نجوم الكوميديا.

بينما حقق فيلم مغامرات كوكو من بطولة عدد كبير من نجوم الكوميديا منهم النجم بيومى فؤاد والفنان خالد الصاوى والفنانة شيرين رضا إيرادات بقيمة 4000 ألف جنيه أول أيام العيد ويشارك في الفيلم كل من أوس أوس وإيهاب فهمي ونانسي صلاح وعمرو عبدالعزيز وطاهر أبوليلة وحمدي الميرغني وشيماء سيف والفيلم من تأليف إيهاب الناصر ومن إخراج إسماعيل فاروق.

وقبع فيلم “ساعة إجابة” في المركز الأخير إيرادات بقيمة 150 ألف جنيه خلال يومين وهو من بطولة الطفل سليم مصطفى ويشاركه البطولة عدد كبير من النجوم منهم آيتن عامر وسوسن بدر، وغادة عادل، وشريف سلامة، وبمشاركة كل من نجلاء بدر، انتصار، محمد ثروت، وبدرية طلبة وعدد من نجوم الكوميديا.

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