السبت 22 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إصابة ربة منزل بسبب مشاجرة بين عائلتين فى الفيوم

ارشيفية
ارشيفية

نشبت مشاجرة بالشوم والعصي بسبب خلافات الجيرة، في إحدى قرى مركز محافظة الفيوم، اليوم السبت، أسفرت عن إصابة ربة منزل بجروح وكدمات متفرقة بالجسم، حيث بدأت بمشادة كلامية بسبب لهو الأطفال معًا وتعدي أحدهما على الآخر، وتطورت إلى مشاجرة بين أمهات الطفلين.

انتقلت سيارة إسعاف، وقوات الشرطة إلى مكان البلاغ، حيث جرى السيطرة على طرفيها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

البداية بتلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من العميد إسلام لُطيّف، مأمور مركز شرطة الفيوم، يفيد ورود إشارة من شرطة النجدة، بنشوب مشاجرة بين عائلتين بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال في قرية العدوة بجوار شركة البترول بدائرة المركز، ووجود مصابين.

وانتقلت قوة أمنية تحت إشراف رئيس مباحث المركز إلى مكان البلاغ، وتبينّ إصابة ربة منزل بجروح وكدمات متفرقة بالجسم، إثر التعدي عليها بالضرب بالشوم والحجارة.

وتم ضبط طرفي المشاجرة، اللذين تبادلا الاتهامات فيما بينهما، وألقى كل منهما اللوم على الآخر، مؤكدين أنّ سبب المشاجرة حدوث مشادة كلامية بين سيدتين بسبب لهو الأطفال وضرب أحدهما للآخر، ثم تطورت إلى مشاجرة بينهم بالشوم والعصي.

مشاجرة خلافات الجيرة محافظة الفيوم ربة منزل جروح وكدمات متفرقة مشادة كلامية سيارة إسعاف

الأكثر قراءة

شهداء الجوع فى اليمن

طفرة كبرى.. استثمار 1.4 مليار دولار فى مشروعات بتروكيماويات عملاقة

مصرع طفلة في حادث سير بقرية زاوية العوامة بمطروح

انطلاق مبادرة "العيد أحلى" في مراكز الشباب بدمياط

كامل العدد.. الشعب يحتفل.. والحكومة تعمل: «عيدنا أمن وفرحة»

"صحة سوهاج" تنشر الفرق الطبية والعيادات المتنقلة بالميادين والمتنزهات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

شهداء الجوع فى اليمن

د.أحمد الخميسى

مرحبًا بالكسل الجميل

إيمان ماهر

تحدى التقاليد والانتصار على الظروف الصعبة

سارة الشلقاني

«ن النسوة» على الشاشة

أميرة العنانى

لم نعد فى طى النسيان

مونيكا جرجس

نجاح النساء فى تغيير العادات السلبية بالريف

شيماء دهب

انتصار المكافحات

إسراء شوقي

«ما زالت تريد حلًا».. المرأة ترفض الوصاية فى الواقع والدراما

صور

كامل العدد.. الشعب يحتفل.. والحكومة تعمل: «عيدنا أمن وفرحة»

احتفال الأطفال في أول يوم العيد بالقناطر الخيرية

صلاة عيد الفطر المبارك بمراكز الشباب

محطة تل أبيب

المزيد

"معاريف": قلق إسرائيلى من تفاهم إيرانى- أردنى

الجيش الإسرائيلى يصيب طفلًا بالرصاص وعشرات الشبان بالاختناق فى الضفة

الأقصى وانتهاكات الاحتلال بالقدس فى خطبة صلاة عيد الفطر بالأردن