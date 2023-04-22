إصابة ربة منزل بسبب مشاجرة بين عائلتين فى الفيوم

نشبت مشاجرة بالشوم والعصي بسبب خلافات الجيرة، في إحدى قرى مركز محافظة الفيوم، اليوم السبت، أسفرت عن إصابة ربة منزل بجروح وكدمات متفرقة بالجسم، حيث بدأت بمشادة كلامية بسبب لهو الأطفال معًا وتعدي أحدهما على الآخر، وتطورت إلى مشاجرة بين أمهات الطفلين.

انتقلت سيارة إسعاف، وقوات الشرطة إلى مكان البلاغ، حيث جرى السيطرة على طرفيها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

البداية بتلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من العميد إسلام لُطيّف، مأمور مركز شرطة الفيوم، يفيد ورود إشارة من شرطة النجدة، بنشوب مشاجرة بين عائلتين بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال في قرية العدوة بجوار شركة البترول بدائرة المركز، ووجود مصابين.

وانتقلت قوة أمنية تحت إشراف رئيس مباحث المركز إلى مكان البلاغ، وتبينّ إصابة ربة منزل بجروح وكدمات متفرقة بالجسم، إثر التعدي عليها بالضرب بالشوم والحجارة.

وتم ضبط طرفي المشاجرة، اللذين تبادلا الاتهامات فيما بينهما، وألقى كل منهما اللوم على الآخر، مؤكدين أنّ سبب المشاجرة حدوث مشادة كلامية بين سيدتين بسبب لهو الأطفال وضرب أحدهما للآخر، ثم تطورت إلى مشاجرة بينهم بالشوم والعصي.