سكرتير مساعد الإسماعيلية يتفقد انتظام العمل بالقطاعات الخدمية بفايد

قام السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية، اليوم السبت ثاني أيام العيد بجولة تفقدية لمركز ومدينة فايد، بحضور النائب سامي سليم عضو مجلس النواب عن فايد ورئيس مركز ومدينة فايد؛ لمتابعة انتظام العمل بعدد من الجهات الخدمية؛ تنفيذًا لتوجيهات اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، برفع درجة الاستعداد القصوى بكافة الجهات الخدمية بالمحافظة وإلغاء إجازات القطاعات الخدمية بها وتفعيل النوبتجيات حرصًا على تقديم كافة الخدمات للمواطنين.

بدأ "الطويل" جولته بزيارة مستشفى فايد التخصصي، حيث تفقد قسم الطوارئ وقسم الغسيل الكلوي وحضانات الأطفال؛ للتأكد من استمرار العمل بها وانتظامه، وحرص على تهنئة العاملين بالمستشفى من طاقم طبي وإداري كما حرص على لقاء المواطنين والتأكد من تقديم الخدمة الطبية لهم على أكمل وجه.

كما تفقد السكرتير المساعد محطة مياه فايد الكبرى؛ لمتابعة انتظام سير العمل بها خلال أيام العيد، وتضم المحطة ١٨ مرشح ٧ مروقات ٣ خزانات أرضية بسعة ١٤ ألف متر٣ خزان عالي بسعة ٢٠٠٠ متر٣، بقدرة فعلية ١٤٠٠ ل/ث بحوالي ١٢٠ ألف متر مكعب يومي.

وتضم المحطة أيضًا معمل لمتابعة جودة المياه بصفة مستمرة على مدار ال٢٤ ساعة وتخدم المحطة حدود محافظة الإسماعيلية مع محافظة السويس من كسفريت، قرية كسفريت، قرية فنارة، قمة فايد، فايد المدينة، قرية أبوسلطان، وكذلك قرية سرابيوم.

وقام "الطويل" بتهنئة العاملين بالمحطة بعيد الفطر المبارك وتوجيه الشكر لهم على انتظامهم في العمل وحرص على التقاط صورة تذكارية معهم.

واختتم السكرتير المساعد جولته بتفقد شواطئ فايد الجديد والزهور للتأكد من وجود فِرق الإنقاذ على الشواطئ وتوفير الخدمات الخاصة بالشاطئ لزوار المصايف.