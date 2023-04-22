بسبب الملاهي والغوريلا "كوكي".. زحام شديد على حديقة الحيوان بالفيوم (صور)

شهدت حديقة الحيوان بمحافظة الفيوم، اليوم السبت، ثاني أيام عيد الفطر المبارك، زحام شديد من المواطنين وخاصةً الأسر والأطفال وسط أجواء من الفرحة ومظاهر الاحتفال بالعيد.

وقالت الدكتورة نهى مصطفى، مدير عام حديقة الحيوان بالفيوم، في تصريح خاص لـ "الدستور"، إن اليوم شهد إقبالا كثيفا من الأهالي، حيث تستقبل الحديقة زوارها من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الخامسة عصراً.

وأضافت مدير عام حديقة الحيوان بالفيوم، أن الحديقة تم تزويدها بـ 3 أسود من حديقة حيوان الجيزة، ذكر وأنثى وتم وضعهم فى مساحة 300 متر عرض مكشوف لجميع الزائرين، حتى يستمتعوا بالمشاهدة، و كذلك تواجد الغوريلا كوكي.

كما تم تطوير مدينة ملاهي الخاصة بالكبار والصغار، ببعض الألعاب الكهربائية الحديثة وتخصيص قسم داخلي للأطفال فقط، حتى يستطيعون الاستمتاع مع أسرهم بالألعاب داخل الحديقة، ويوجد بها أيضا 3 من فرس النهر، الذى يستمتع الكبار والصغار بمشاهدته والتقاط الصور الفوتوغرافية معه، بالاضافة الى بيت الزواحف والببغاء والغزال والطاووس، وأيضاً الرسم على وجوه الأطفال.

زحام شديد على حديقة الحيوان بالفيوم في ثاني أيام عيد الفطر

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زحام شديد على حديقة الحيوان بالفيوم في ثاني أيام عيد الفطر

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