السبت 22 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مصرع مسن متأثرا بإصابته فى مشاجرة على قطعة أرض بقنا

مشاجرة
مشاجرة

لقى مسن مصرعه، اليوم السبت، متأثرًا بإصابته في مشاجرة بالأسلحة النارية، بقرية حجازة بحري التابعة لمركز قوص، جنوب محافظة قنا.

تلقى اللواء مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العلميات، يفيد مصرع مسن متأثرًا بإصابته، في مشاجرة بين عائلتين بقرية حجازة بحري التابعة لمركز قوص، جنوب محافظة قنا.

وكانت قد شهدت قرية حجازة بحري، مقتل شخص وإصابة آخر، في مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين بسبب خلافات على قطعة أرض، تم تحرير محضر بالواقعة، فيما أخطرت الجهات المختصة لتولي التحقيقات ونقل الجثة إلى مشرحة المستشفى.

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