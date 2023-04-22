عادات صباحية لتجنب مشاكل الجهاز الهضمي

يعاني الكثير من الأشخاص من مشاكل في الجهاز الهضمي والتي يمكن أن تجعل من الصعب بدء اليوم بالشعور بالحيوية والاستعداد للخروج وزيارة الأقارب في ثاني أيام العيد، و يمكن أن يكون الروتين الصباحي البسيط خطوة صغيرة نحو الحصول على راحة في الجهاز الهضمي والتكيف مع نمط حياة صحي.

ووفقًا لموقع hindustantimes يمكن أن يكون الروتين الصباحي البسيط خطوة صغيرة نحو الحصول على راحة في الجهاز الهضمي والتكيف مع نمط حياة صحي.

عادات الصباح البسيطة لتخفيف الجهاز الهضمي:

بعض الإجراءات والعادات الصباحية السهلة التي يمكن أن توفر الراحة من مشاكل الجهاز الهضمي الشائعة.

1. تناول حفنة من اللوز المنقوع

من المعروف أن اللوز من أكثر المكسرات المغذية ، فهو مليء بفيتامين E ، والمغنيسيوم ، والمنجنيز ، والنحاس ، والبروتين ، والمواد الكيميائية الأساسية ، والفلافونويد ، والمعادن ، وما إلى ذلك ، ويستخدم اللوز على نطاق واسع لإدارة مستويات الكوليسترول ، وموازنة ضغط الدم ، بشرة متوهجة خالية من حب الشباب وبشرة صحية وتقوية الذاكرة وغير ذلك الكثير. ويمكن أن يوفر تناول حفنة من اللوز المنقوع كل يوم هذه الفوائد الصحية.

وفقًا لدراسة حديثة ، أجرتها المجلة الأمريكية للتغذية السريرية ، فإن تناول حفنة من اللوز يوميًا يحسن بشكل كبير تخليق الزبدات ، وهو حمض دهني قصير السلسلة يفيد صحة الأمعاء، ووجدت الدراسة أيضًا أنه يمكن إضافة اللوز إلى النظام الغذائي لزيادة استهلاك الألياف دون التسبب في أعراض الأمعاء غير المريحة.

2. اشرب ماء الليمون الدافئ

بدلًا من تناول الشاي / القهوة المعتادة في الصباح ، جرب شرب ماء الليمون الدافئ، يمكن أن يساعد في تنشيط الجهاز الهضمي وقد يقلل من حرقة المعدة والانتفاخ عن طريق تخفيف أي سموم عالقة في الجهاز الهضمي، قد تحفز حموضة عصير الليمون إنتاج العصارات الهضمية وتساعد على تكسير الطعام.

3. تمدد وتمارس التنفس العميق

قد يساعد التمدد اللطيف في الصباح على تحفيز الهضم عن طريق تدليك أعضاء الجهاز الهضمي، جرب وضعيات اليوجا البسيطة مثل وضعية الجلوس، أو قم فقط بمد ذراعيك وساقيك لتدفق الدم، قد يساعد التنفس العميق في تقليل التوتر وتعزيز الاسترخاء، مما قد يساعد بدوره على الهضم، حاول أن تأخذ أنفاسًا عميقة قليلة من خلال أنفك وأخرجها من فمك قبل أن تبدأ يومك، لذلك تأكد من أن تبدأ يومك بروتين مخطط جيدًا لتعزيز صحة أمعائك وتعيين نغمة لبقية اليوم.