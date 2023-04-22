"نيويورك تايمز": المتهم بتسريب وثائق سرية أمريكية بدأ نشرها منذ فبراير 2022

أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" أمس الجمعة بأن ضابط الحرس الوطني الجوي الأمريكي جاك تيشيرا المتهم بتسريب وثائق سرية، باشر في نشر معلومات حساسة منذ فبراير 2022.

وحسب معلومات الصحيفة، فإن حسابا على منصة "ديسكورد" للتواصل الاجتماعي يضاهي حساب تيكسيرا، بدأ بنشر معلومات استخباراتية سرية بعد أيام قليلة من انطلاق العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وذلك في مجموعة دردشة تضم نحو 600 عضو.

وأشارت "نيويورك تايمز" إلى أن المعلومات، التي نشرها المستخدم زاعما أنها من وكالة المخابرات المركزية الأمريكية وغيرها من الوكالات الاستخباراتية الأمريكية، تضمنت بيانات عن الخسائر في صفوف القوات الروسية والأوكرانية، وأنشطة الاستخبارات الروسية، والمساعدات الغربية المقدمة لأوكرانيا، ولم يتضح بعد، حسب الصحيفة، ما إذا كانت السلطات الأمريكية على علم بهذه المنشورات.

ووفقا لتقارير سابقة، فقد بدأ تيشيرا بنشر وثائق سرية تصف حالة الجيش الأوكراني وخطط الولايات المتحدة و"الناتو" لدعم قوات كييف، على منصة "ديسوررد" في ديسمبر 2022 وفي مجموعة دردشة أصغر.

وفي 13 أبريل، تم اعتقال تيشيرا ووجه القضاء الأمريكي لوائح اتهام ضده بسبب "الاحتفاظ غير المصرح به لوثائق ومعلومات ونقل معلومات متعلقة بالدفاع الوطني"، وقد يواجه عقوبة بالسجن تصل لمدة 10 سنوات.

كشفت الوثائق السرية الأمريكية المسربة من البنتاجون عن أن الإدارة الأمريكية الحالية تحت قيادة الرئيس جو بايدن ترى أن الصين من الممكن أن تحقق تفوقًا جويًا سريعًا على تايوان، مما يثير مخاوف حول عدم جاهزية تايوان.

الصين تحقق تفوقًا جويًا على تايوان ووفقًا لما نقلته صحيفة الجارديان، فقد قالت الوثيقة نقلًا عن محللي البنتاجون، إن القوات الجوية الصينية ستجد أنه من الأسهل بكثير تحقيق تفوق جوي مبكر أكثر مما فعلت روسيا في غزوها لأوكرانيا.

وتكشف الوثائق السرية التي اطلعت عليها صحيفة واشنطن بوست، عن أن القادة العسكريين التايوانيين يشكون في قدرة دفاعاتهم الجوية على "الكشف بدقة عن إطلاق الصواريخ"، وأن حوالي نصف طائرات الجزيرة فقط قادرة على الاشتباك الفعال مع العدو.

وقالت الوثائق أيضًا، إن تايوان تخشى أن يستغرق نقل طائراتها إلى الملاجئ ما يصل إلى أسبوع، مما يجعلها عرضة للهجمات الصاروخية، وأن استخدام الصين السفن المدنية لأغراض عسكرية يعوق قدرة المخابرات الأمريكية على التنبؤ بغزو، حسبما ذكرت صحيفة الجارديان.