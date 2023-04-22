رئيس وزراء أرمينيا: مستعد اليوم للتوقيع على معاهدة السلام التى أرسلت إلى أذربيجان

أعلن رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان، أنه مستعد اليوم للتوقيع على معاهدة السلام التي أرسلت بلاده نصها إلى أذربيجان، بحسب وكالة "نوفوستي".

وقال باشينيان مخاطبا نواب المعارضة الأرمنية في البرلمان: "الوثيقة التي نحن على استعداد لعرضها عليكم والتي أرسلناها إلى أذربيجان، أنا مستعد للتوقيع عليها اليوم. وعدم قبول أذربيجان الوثيقة التي قدمناها مسألة أخرى".

وأضاف: “أن المعارضة انتقدت البيان الثلاثي الذي وقعه زعماء أرمينيا وروسيا وأذربيجان بشأن وقف الأعمال القتالية في قره باغ خريف عام 2020، لكن كل الأسس المتعلقة بعمل ممر لاتشين وقره باغ وخط التماس والاتصالات الإقليمية ومشكلة السجناء تستند تحديدا إلى هذا البيان”.

وتابع: "إنه أمر آخر أنه لا يتم تطبيقه، وبالنظر إلى هذه التجربة، نقول إن معاهدة السلام يجب أن تتضمن آليات تستبعد مثل هذا الوضع".

وكشف رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان، الثلاثاء، عن شروط اتفاقية السلام مع أذربيجان.

وقال باشينيان، إنه يمكن التوصل إلى اتفاق سلام بين البلدين إذا اعترف كل منهما بوحدة أراضي الآخر.

ووقعت أرمينيا وأذربيجان اتفاقا للسلام، برعاية روسيا في قره باغ، شمل نشر قوات روسية لحفظ السلام تشرف على تطبيق الجانبين خطوات التطبيع، وتوقف الجيشين الأذربيجاني والأرمني عند مواقعهما، وتبادل أسرى الحرب، والأراضي.

وتابع باشينيان في تصريحات أمام البرلمان، أن معاهدة السلام بين البلدين ستكون حقيقة إذا اعترفا بالسلامة الإقليمية لكل منهما، واتفقا على أنه لن يكون لهما مطالب إقليمية في المستقبل، وفقا لوكالة تاس الروسية.

واكد باشينيان أن أرمينيا تعترف بشكل كامل بالأراضي الإقليمية وسلامة أذربيجان، متوقعا أن تفعل أذربيجان الشيء نفسه من خلال الاعتراف بأراضي جمهورية أرمينيا الاشتراكية السوفيتية بجمهورية أرمينيا.

أرمينيا تطالب الاتحاد الأوروبى بالضغط على أذربيجان

والأسبوع الماضي، طالبت السفيرة الأرمينية في فرنسا هسميك تولماجيان، الاتحاد الأوروبي بالضغط أكثر على أذربيجان بسبب التضيق على الأرمن في إقليم ناجورني قره باغ، متهمة باكو بالتحضير لتطهير عرقي.



وقالت تولماجيان للصحفيين من جمعية الصحافة الفرنسية الدبلوماسية إن "هدف أذربيجان واضح للجميع وهو تطهير عرقي وإبادة جماعية يتم التحضير لها".

وأوضحت السفير الأرمينية أن أذربيجان تجوع شعبا بأكمله لإرغامه على مغادرة أراضي ناغورني قره باغ.