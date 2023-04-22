السبت 22 أبريل 2023
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عالم

وزير الدفاع السورى: التحولات السياسية بالعالم تدعو لتضافر الجهود لإرساء السلام

العماد علي محمود
العماد علي محمود عباس وزير الدفاع السورى

أكد العماد علي محمود عباس وزير الدفاع السورى أن تطورات الأحداث المتسارعة والتحولات السياسية التي يشهدها العالم تثبت ضرورة تضافر جميع الجهود لإرساء السلام والاستقرار، بما يصب في مصلحة شعوب المنطقة ومستقبلها.


وذكرت وكالة الأنباء السورية، أن ذلك جاء خلال تفقد نائب القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع، السورى يرافقه عدد من ضباط القيادة العامة أحد تشكيلاتنا المقاتلة في المنطقة الجنوبية للجيش السورى، مشدداً على ضرورة بقاء القوات السورية في جاهزية عالية للتصدي لأي اعتداء، والتعامل مع مختلف الظروف والتحديات والمضي قدما على طريق الانتصار ودحر الإرهاب وطرد الاحتلال، وترسيخ مكانتها عربياً وإقليمياً ودولياً.

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