التعادل الثالث على التوالي.. ساوثامبتون يجبر أرسنال على نزيف النقاط في البريميرليج

واصل فريق أرسنال نزيف النقاط بعد تعادله مع ساوثامبتون بثلاثة أهداف لكل فريق في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة 32 من الدوري الإنجليزي.

وانتهى الشوط الأول بتأخر الجانرز بهدفين مقابل هدف.

كارلوس ألكاراز سجل التقدم لصالح ساوثامبتون في الدقيقة الأولى من بداية المباراة قبل أن يضيف ثيو والكوت الهدف الثاني لصالح الضيوف في الدقيقة 14 من عمر الشوط.

وتمكن جابرييل مارتينيللي من تقليص الفارق لصالح أرسنال في الدقيقة 20 من عمر الشوط الأول.

وضغط أرسنال في الدقائق الأخيرة قبل نهاية الشوط الأول، وكان قريبًا من تسجيل التعادل في الدقيقة الثالثة من الوقت بدلًا من الضائع بعد كرة مقوسة إلى داخل منطقة الجزاء لصالح فريق أرسنال من ركلة ركنية من الطرف الأيمن على رأس بن وايت الذي سدد كرة شتتها ألكاراز من على خط المرمى.

وفي الشوط الثاني استمر ضغط أرسنال لكن ساوثامبتون سجل الهدف الثالث على عكس سير اللعب في الدقيقة 66 بعد كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح فريق ساوثامبتون من ركلة ركنية من الطرف الأيمن ليسددها أرميل بيلا كوتشاب لكنها تصل ديوجي كاليتا كار الذي سدد رأسية رائعة داخل الشباك.

وفي الدقيقة 87 قلص مارتن أوديجارد النتيجة لصالح الجانرز بعد تمريرة من بن وايت إلى أوديجارد الذي سدد كرة من على حدود منطقة الجزاء لتسكن الشباك.

وفي الدقيقة الأولى من الوقت بدل مكن الضائع جاء الهدف الثالث للجانرز بعد تصويبة من البديل إدوارد نيكيتاه من يسار منطقة الجزاء لصالح آرسنال لترتد إلى ساكا الذي سدد كرة داخل الشباك.



وفي الثواني الأخيرة حرم دفاع ساوثامبتون، أرسنال من تسديل هدف الفوز لتنتهي المباراة بالتعادل 3-3.

وارتفع رصيد أرسنال عند 75 نقطة في الصدارة من 32 مباراة وخلفه مانشستر سيتي برصيد 70 نقطة من 30 مباراة، بينما رفع ساوثامبتون رصيده عند 24 نقطة في المركز الأخير.