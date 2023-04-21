لو فاتك التريند| رسائل تهنئة العيد وهالة صدقي الأعلى بحثًا

مجموعة من الأخبار تصدرت عمليات البحث بمحرك "جوجل" الشهير، حيث تنوعت بين الفنية والرياضية والاجتماعية والاقتصادية، على مدار الساعات الماضية، وترصد «الدستور» لكم أبرزها من خلال نشرة «لو فاتك التريند».

رسائل تهنئة عيد الفطر 2023

ساعات قليلة تفصلنا عن أول أيام عيد الفطر المبارك، أهلّه الله علي الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات، وازدادت معدلات البحث والترقب عبر السوشيال ميديا عبر مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" عن رسائل التهئنة بعيد الفطر المبارك لعام 2023 لاستكمال القراءة (اضغط هنا)

حكم صلاة الجمعة إذا وافقت يوم عيد؟.. الإفتاء تجيب

أجابت دار الإفتاء على مجموعة من الأسئلة حول تزامن صلاة العيد مع الجمعة فى نفس اليوم، وجاءت الأسئلة كالآتي: ما حكم صلاة الجمعة إذا وافقت يوم عيد؟، وهل تسقط الجمعة إذا جاء العيد يوم الجمعة ويُكتفى بصلاة العيد عنها؟، وهل تجوز صلاة الجمعة ظهرًا لمن صلى العيد في جماعة؟ لاستكمال القراءة (اضغط هنا)

نجا من فخ فينورد.. روما يطيح ببطل هولندا من الدورى الأوروبى

نجا فريق روما الإيطالي من فخ فينورد الهولندي بعد الفوز عليه بأربعة أهداف لهدف في الوقت الإضافي من عمر مباراة إياب ربع نهائي الدوري الأوروبي، وكان روما قد خسر ذهابا بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بمدينة روتردام الهولندية لاستكمال القراءة (اضغط هنا)

هالة صدقى وابناها ضيوف "معكم منى الشاذلى" ثانى أيام عيد الفطر

تحل الفنانة هالة صدقي وابناها في ضيافة برنامج "معكم منى الشاذلي" الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي، عبر فضائية "سي بي سي"، ثاني أيام عيد الفطر المبارك لاستكمال القراءة (اضغط هنا)

أسعار تذاكر أفلام العيد بـ"سينما الشعب"

أعلنت الهيئة المصرية العامة لقصور الثقافة عن أفلام عيد الفطر ضمن مشروع "سينما الشعب" فى 19 قصر ثقافة بالقاهرة والمحافظات، أبرزها فيلم "هارلي" للفنان محمد رمضان، وفيلم "ابن الحاج أحمد" بطولة "شيكو" وفيلم"يوم 13" بطولة دينا الشربيني"، وتقام الحفلات في المواعيد التالية: 10 صباحا، 12 مساء، 2 مساء، 4 مساء، 6 مساء، 8 مساء، 10 مساء، 12 منتصف الليل لاستكمال القراءة (اضغط هنا)

إشبيلية يقسو على مانشستر يونايتد بثلاثية ويتأهل لنصف نهائى الدورى الأوروبى

خسر مانشستر يونايتد أمام مضيفه إشبيلية في المباراة التي جمعتهما ضمن لقاءات إياب الدور ربع النهائي لبطولة الدوري الأوروبي، بثلاثة أهداف دون رد، مباراة الذهاب انتهت بالتعادل الإيجابي بين كلا الفريقين بهدفين لكل منهما لاستكمال القراءة (اضغط هنا)