الجمعة 21 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

"لابس نقاب".. ضبط عامل سرق شركة فى الأزبكية

ضبط عامل سرق شركة
ضبط عامل سرق شركة في الأزبكية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، اليوم، ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الأزبكية بمديرية أمن القاهرة من (موظفة بإحدى شركات قطع غيار السيارات- الكائنة دائرة القسم) مصابة بجرح قطعى بالرأس وسحجات بالذراعين، وقررت أنها حال تواجدها بالشركة عملها بمفردها فوجئت بدخول سيدة مجهولة "ترتدى نقاب"، ولدى تأكد الأخيرة بأن المُبلغة بمفردها قامت بإخراج "آلة حادة" من بين طيات ملابسها والتعدى عليها، نتج عن ذلك إصابتها المنوه عنها، وعقب ذلك قامت السيدة المشار إليها بكسر باب المكتب الخاص بمالك الشركة وسرقة مبلغ مالى من داخله، ولاذت بالفرار.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال التعامل الفنى أمكن تحديد مرتكب الواقعة وتبين أنه (عامل سابق بالشركة المشار إليها- مقيم بدائرة قسم شرطة روض الفرج).

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه بحوزته (المبلغ المنوه عنه)، كما تم بإرشاده ضبط الأداة المستخدمة، والنقاب المستخدم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

إصابة موظف أجهزة وزارة الداخلية التعدى عليها جمع المعلومات بمديرية أمن القاهرة قسم شرطة روض الفرج قسم شرطة الازبكية قطع غيار السيارات مديرية امن القاهرة

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