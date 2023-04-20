ملخص أحداث الحلقة 29 من مسلسل عملة نادرة

عرض مساء اليوم الحلقة التاسعة والعشرون من مسلسل "عملة نادرة" والذي تخوض بطولته النجمة نيللي كريم وتشارك به ضمن موسم رمضان 2023.

وشهدت الحلقة التاسعة والعشرون العديد من الأحداث الهامة حول شخصية "نادرة" التي تجسدها الفنانة نيللي كريم وحماها "عبد الجبار" والذي يجسد دوره الفنان جمال سليمان.

أبرز المشاهد فى الحلقة 29 لمسلسل عملة نادرة

تبدأ الأحداث، يجد عبد الجبار صورة مسعود ولده ويبدوا عليه أنه مخبول ومشرد تكسوا حيطان النجع وبين أيدي رجاله، نري نادرة تحتفظ بصور عديدة لمسعود بنفس الشكل وتحرقها.

يأمر عبد الجبار بحرق النجع وخراب الأرض متحدياً حسن أبو عصايا ونادرة ويؤكد لهم أن الطوفان قادم وانه لن يرحم أحد، حالة من الانفلات والخراب تطال اهل النجع بسبب عبد الجبار ورجاله، تجتمع نادرة وأنس مع عبيدة وشباب النجع في الأحداث الجارية.

يثور عصام أبو عصايا ويغضب مما يحدث في النجع ويؤكد والدته على كلامه ويعدهم حسن بالتصرف في الأمر وتطلب أنس من والدها إعادة الحياة للنجع مرة أخرى ويخبرها انها لا تعرف شيء ويجب استخدام الشدة مع الجميع حتى يطلبون منه السماح.

يتجمع اهل النجع أمام منزل حسن أبو عصايا بصفته الكبير وعضو مجلس الشعب ويخبروه أن من لم يمت بالرصاص سيموت بسبب الجوع، يطمئنهم حسن أبو عصايا ويطلب مهلة يومين، يدرك عبد الجبار مساعدة عبيدة و شباب النجع و يعنفها ايضاً بسبب دفعها أموال تساعد بها الناس و يخبرها ان هذه الأموال أمواله هو، تخبرها انه ظالم و كل ما يحدث له عقاب من الله، يضربها عبد الجبار و يقوم بحبسها حتى يعود لها عقلها مرة أخرى.

يطلب عبد الجبار من رجاله بشدة وحزم البحث عن الشخص الذي وضع صور مسعود على الجدران، يمشي مسعود بين القبور وهو يبكي ويجلس امام قبر بلال ويبكي بينما يمشي علاء وسط الصحراء يسبح لله.

يلجئ اهل النجع للشيخ المنزلاوي ويطلبون منه التدخل ويخبرهم انه شخص فقير ولكنه سيحاول فعل شيء، تتصل نادرة بالقط وتعلم منه ان عبد الجبار قام باحتجاز أنس، يذهب الشيخ المنزلاوي لعبد الجبار يحاول معه ولكنه يجد عبد الجبار متشدد معه.

يقترح حسن أبو عصايا على نادرة بإحضار سيارات خضروات وغله توزع على اهل النجع، يخبر وهبه عبد الجبار عن امر سيارات المساعدة ويطلب منه عبد الجبار بقطع الطريق على هذه السيارات والاحتفاظ بحمولتها هدية لرجال الجبل، ينجح رجال عبد الجبار في سرقة السيارات ويطمئن عبد الجبار.

وتنتهي الأحداث بذهاب نادرة لمواجه عبد الجبار.

قصة مسلسل "عملة نادرة"

المرأة لا تورث في الصعيد بسبب التقاليد الموروثة وليس الدين، فماذا لو تحدت امرأة مجتمعا ذكوريا بامتياز، في نجع ما ودخلت في صراع دموي مع من هو أقوى وأشرس.. لابد أنها عملة نادرة."

وتعود نيللي كريم للتعاون مع المؤلف مدحت العدل بعد غياب 5 سنوات، منذ أن قدما سويًا مسلسل "لأعلى سعر"، عام 2017، وشارك في بطولته كل من أحمد فهمي، زينة، نبيل الحلفاوي، إخراج محمد العدل الذي يجدد هو الآخر تعاونه مع نيللي كريم للمرة الثالثة بعدما قدما سويًا مسلسل "فاتن أمل حربي" العام الماضي وقبله "لأعلى سعر".

أبطال مسلسل "عملة نادرة"

مسلسل "عملة نادرة" بطولة نيللي كريم، جمال سليمان، جومانا مراد، أحمد عيد، كمال أبو ريه، رمزي العدل، فريدة سيف النصر، ندا موسى، محمد لطفي، على الطيب، مريم الخشت، نهى صالح، ومحمد فهيم، وهشام عاشور، ريم رؤوف، كريم عبد القوي بالإضافة إلى عدد كبير من الفنانين الشباب، مدير التصوير أحمد فهيم، مهندس الصوت زياد عزت، مهندس الديكور امير عبد العاطي، مصحح اللهجة عبد النبي الهواري، ملابس غادة وفيق، تأليف مدحت العدل، وإخراج محمد العدل، وإنتاج جمال العدل.