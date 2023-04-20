الخميس 20 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط كيلو حشيش بحوزة عاطلين فى الشروق

حشيش
حشيش

واصلت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، حملاتها الأمنية لضبط تجار الكيف، وأسفرت جهود الحملات عن ضبط 4 تجار وبحوزتهم كمية كبيرة من المواد والأقراص المخدرة بمنطقتي الشروق وعين شمس.

تلقى اللواء محمد عبدالله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطار يفيد بضبط شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" يقيمان بمحافظة الجيزة حال استقلالهما سيارة "ملك وقيادة أحدهما" بدائرة قسم شرطة الشروق، وبحوزتهما كمية من الحشيش المخدر وزنت كيلو جراما - 2 هاتف محمول، وبمواجهتهمـا اعترفا بحيازتهما للمادة المخدرة بقصد الاتجار.

كما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط شخصين، مقيمين بمحافظة القاهرة حال استقلالهما دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" بدائرة قسم شرطة عين شمس، وبحوزتهما (كمية من مخدرة الآيس - 200 قرص لعقار الترمادول المخـــدر - فرد خرطوش وطلقتان لذات العيـــــار - مـبلغ مالى -  2 هاتف محمــــول).

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما المواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح الناري لحماية نشاطهما الإجرامي وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الأجهزة الأمنية حملات تجار الكيف 4 تجار المواد والأقراص المخدرة

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