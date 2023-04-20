مصرع حارس أمن لمصحة علاج إدمان بعدما تعدى عليه 4 أشخاص فى المقطم

شهدت منطقة المقطم، مصرع حارس أمن لمصحة علاج إدمان بعدما تعدى عليه 4 أشخاص يعالجون من إدمان المخدرات داخل المصحة بعدما حاول منعهم من الهروب وتم ضبط متهم منهم ويتم البحث عن الثلاثة الآخرين.

البداية كانت بتلقى غرفة عمليات النجدة، بوصول حارس أمن لمصحة في المقطم مصاب بنزيف في الرأس وكسور في الجمجمة، والذي توفي أثناء إسعافه.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وبالفحص تبين أنَّه أثناء منعه لأربعة أشخاص كانوا يعالجون من إدمانهم للمخدرات تعدوا عليه بآلة حادة وعصا خشبية أدت إلى إصابته بنزيف وكسور في الجمجمة التي أنهت حياته.

وتم القبض على متهم ويتم البحث عن الآخرين، وتم نقله إلى المستشفى وحرر المحضر اللازم بالواقعة.