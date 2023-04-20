الخميس 20 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مصرع حارس أمن لمصحة علاج إدمان بعدما تعدى عليه 4 أشخاص فى المقطم

جثة
جثة

شهدت منطقة المقطم، مصرع حارس أمن لمصحة علاج إدمان بعدما تعدى عليه 4 أشخاص يعالجون من إدمان المخدرات داخل المصحة بعدما حاول منعهم من الهروب وتم ضبط متهم منهم ويتم البحث عن الثلاثة الآخرين.

البداية كانت بتلقى غرفة عمليات النجدة، بوصول حارس أمن لمصحة في المقطم مصاب بنزيف في الرأس وكسور في الجمجمة، والذي توفي أثناء إسعافه.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وبالفحص تبين أنَّه أثناء منعه لأربعة أشخاص كانوا يعالجون من إدمانهم للمخدرات تعدوا عليه بآلة حادة وعصا خشبية أدت إلى إصابته بنزيف وكسور في الجمجمة التي أنهت حياته.

وتم القبض على متهم ويتم البحث عن الآخرين، وتم نقله إلى المستشفى وحرر المحضر اللازم بالواقعة.

المقطم مصحة علاج إدمان 4 أشخاص الهروب عمليات النجدة

الأكثر قراءة

"كتب تحت الطبع".. تفاصيل كتاب "تاريخ مصر في عصر الاحتلال الفرنسي" لإسماعيل مرسي

أوكرانيا تعلن استلام ثانى منظومة للدفاع الجوى من نوع IRIS-T من ألمانيا

الحرب الباردة.. ازدهار الصادرات الصينية فى آسيا يربك الصداقة الأمريكية

جوارديولا: للفوز بدورى أبطال أوروبا يجب أن تهزم ريال مدريد.. ونعانى من الإرهاق

الحلقة ٨ مسلسل حرب.. الظافر يتفاجأ: "مفيش تمويل للجماعة"

أحمد السقا يكشف سر السبحة وسرير المسامير فى مسلسل "حرب"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

الأهم من اعتقال 14 ألفًا

خالد عكاشة

الجانب الغائب فى متابعة المشهد السودانى

محمد المعتصم

نجوم الصف «الأجمل».. «١- ٢»

محمد رفعت

ماذا سنكتب عن رمضان 2023؟

خالد حريب

درس التصوير الخارجى فى مسلسلات رمضان

د هند جاد

لن تحكم قبور الماضى.. مستقبلنا

محاسن السنوسي

الليلة عيد.. علي الواحة سعيد

وائل لطفي

السادة المخرجون

صور

الدورات الرمضانيه فى الريف

الإفطار الجماعي للأزهرفي رمضان 2023

خميس العهد.. ذكرى العشاء الأخير للمسيح

محطة تل أبيب

المزيد

قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم مخيم «عقبة جبر» فى أريحا وتطلق غاز سام

سقوط طائرة إسرائيلية مسيرة داخل سوريا

قوات الاحتلال الإسرائيلى تقتحم مخيم جنين.. وإصابة 6 فلسطينيين