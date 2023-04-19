القبض على أحد المتهمين بقتل شاب داخل شقته بأكتوبر

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على أحد المتهمين بقتل شاب داخل شقته بمنطقة أكتوبر.

البداية كانت بورود بلاغ لضباط مباحث قسم شرطة ثاني أكتوبر من غرفة عمليات النجدة يفيد بالعثور علي جثة شاب مقتول داخل شقته بأكتوبر.

علي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لموقع الحادث وبالفحص تبين وجود جثة شاب يدعى "أيمن.م"، ٢٨سنة، مصاب بطعنة نافذة.

وبإجراء التحريات تبين أن كان يقطن بمفرده في الشقة، وكان يجلس أصدقاء له يوم الواقعة، ونشبت خلافات بينهم أقدموا على قتله.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتكثف المباحث جهودها للوقوف على ملابسات الواقعة.