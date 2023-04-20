سعر الذهب اليوم الخميس 20-4-2023 فى مصر عيار 21 للبيع والشراء بالمصنعية

واصلت أسعار الذهب ارتفاعاتها خلال تعاملات اليوم الخميس ليواصل تسجيل أسعار قياسية لم يسجلها من قبل رغم التراجعات الكبيرة التي تسيطر على أسعار الذهب العالمي.

وتعرض الدستور في التقرير التالي سعر الذهب اليوم الخميس 20-4-2023 في مصر عيار 21 للبيع والشراء بالمصنعية .

سعر الدهب اليوم

الذهب عيار 24 بيع 2,766 جنيه ، وللشراء 2,789 جنيه .

الذهب عيار 22 بيع 2,535جنيه ، ولل شراء 2,556 جنيه .

الدهب عيار 21 بيع 2,420 جنيه ، وللشراء 2,440 جنيه .

الدهب عيار 18 بيع 2,074 جنيه ، وللشراء 2,091 جنيه .

الذهب عيار 14 بيع 1,613 جنيه ، وللشراء 1,627 جنيه .

الذهب عيار 12 بيع 1,383 جنيه ، وللشراء 1,394 جنيه .

الاونصة بيع 86,014 جنيه ، وللشراء 86,725 جنيه .

الجنيه الذهب بيع 19,360 جنيه ، وللشراء 19,520 جنيه .

الكيلو بيع 2,765,714 جنيه ، وللشراء 2,788,571 جنيه .

سعر الذهب في سوق المال

اسعار الذهب عيار 24 1,982 جنيه $64.14 سعر الذهب عيار 22 1,817 جنيه $58.80 اسعار الذهب عيار 21 1,734 جنيه $56.13 اسعار الذهب عيار 18 1,487 جنيه $48.11 سعر الذهب عيار 14 1,156 جنيه $37.42 سعر الذهب عيار 12 991.02 جنيه $32.07 سعر الذهب عيار 9 743.27 جنيه $24.05 اسعار أوقية الذهب 61,641 جنيه $1,995 اسعار جنيه الذهب 13,875 جنيه $449.00 اسعار كيلو الذهب 1,982,035 جنيه $64,141

سعر الدهب العالمي

واصل سعر الدهب العالمي تراجعه خلال تعاملات اليوم حيث تراجعت أسعاره أكثر من 1% متأثرة بارتفاع عائدات السندات الأمريكية وصعود الدولار مع رهان بعض المستثمرين على أن وقف مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لدورة رفع أسعار الفائدة سيستغرق وقتا أطول مما كان متوقعا.

وهبط الذهب في المعاملات الفورية 1.5% إلى 1974.89 دولار للأوقية (الأونصة) ، كما انخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.7 % إلى 1984.90 دولار.