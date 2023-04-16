الأحد 16 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

تاجر ذهب: ارتفاع أسعار الذهب لا يؤثر على الإقبال (فيديو)

سعر الذهب
سعر الذهب

شهدت أسعار الذهب اليوم خلال المعاملات الصباحية والمسائية ارتفاعًا طفيفًا مع انخفاض السعر العالمي نحو دولارين للأونصةن بالمقارنة بما أغلقت عليه معاملات أمس، وسط إقبال ملحوظ من قبل بعض المواطنين على محلات الصاغة لشراء المشغولات والسبائك والعملات الذهبية.

قال عبدالرحمن ترة - تاجر ذهب- أسعار الذهب  في تذبذب منذ أكثر من أسبوعين، وذلك على المستوى المحلي والعالمي، فمنذ بدء شهر أبريل الجاري ارتفع سعر الجرام أكثر من 100 جنيه ولا يزال منحنى السعر في تصاعد، حيث ارتفع السعر خلال معاملات اليوم لنحو 15 جنيهًا فى الجرام.

سعر الدولار اليوم السبت 15-4-2023 أمام الجنيه المصري

سعر الذهب اليوم السبت 15 أبريل 2023 بدون مصنعية

وأشار إلى  أن أسعار الذهب اليوم جاءت على النحو التالي:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 مع بدء تعاملات اليوم نحو 2588 جنية للجرام، وارتفع حتى وصل إلى سعره الحالى ليسجل 2600 جنيه، وهو سعر الجرام للسبائك دون احتساب سعر المصنعية.

سعر الذهب عيار 21

فيما سجل سعر الذهب عيار 21 وهو الأكثر تداولًا في آخر تحديث له نحو 2275 جنيه للجرام دون احتساب المصنعية.

سعر الذهب عيار 18

فيما مسجله سعر الذهب عيار 18 فى آخر تحديث له اليوم 1950 جنيهًا للجرام الواحد دون احتساب سعر المصنعية.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر جنيه الذهب اليوم 18200 جنيه وهو بوزن 8 جرام من عيار 21 بدون سعر المصنعية ويتوفر منه عملات مختلفة الوزن منها النصف جنيه والربع جنيه والخمسة جنيه ذهب.

سعر الذهب عالميًا

وسجل سعر الذهب على الشاشة العالمية  اليوم نحو 2004 دولار للأونصة مسجلًا انخفاض نحو 2 دولار عن تعاملات أمس، حيث كان يسجل أمس 2008 دولار وانخفضت إلى 2006 دولار في معاملات أمس المسائية.

والذهب هو الملاذ الأمن للادخار والحفاظ على القيمة الشرائية مع مرور الوقت فهو وعاء ادخاري واستثماري طويل الأمد، لذا يفضل بعض المواطنين شراء الذهب قبل ازدياد سعره لأكثر من ذلك، مشيرًا إلى أن توقع ارتفاع السعر أو انخفاضه أمر غير دقيق، ومن الصعب توقعه خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة التي تجتاح العالم.

اسعار الذهب اليوم أسعار الذهب سعر الذهب عيار 24 سعر الذهب عيار 21 سعر الذهب سعر الذهب عيار 18 سعر الجنية الذهب سعر الذهب عالميا

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