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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

"جعفر العمدة" الحلقة 28.. بلال شامة يفضح دلال: "هى اللى خلتنى أخطف ابنك"

جعفر العمدة
جعفر العمدة

صُدم محمد رمضان نجم مسلسل جعفر العمدة بعدما علم أن دلال "إيمان العاصي" هي التي أوعزت لبلال شامة "مجدي بدر" من أجل أن يخطف نجل رمضان ومي كساب التي تجسد دور الزوجة الأولى له.

جعفر العمدة الحلقة 28

وبدأ المشهد بلقاء جمع بين رمضان وشامة وسيف وقال له رمضان: "وفرت التأشيرة والتذاكر ولقيت ابني يا شامة من غير ما أضيع وقتي معاك".

فقال له شامة: "أنت تكسب أنا كنت بضيع وقت وأنا عارف أنك هتكسب في الآخر بس أنت الصبح ادتني كلمتك بأنك مش هتأذيني لازم توفي بوعدك معايا يا معلم لأن دي كلمتك.. وعلى فكرة أنت كنت عايز تعرف مين من أهل بيتك اللي اتفق مع شامة".

ليقول رمضان: "لا مش مهم أنت تموت ونخلص منك ومن قصتك" ليعرض عليه شامة أنه سيخبره ولكن بشرط أن يراضيه وألا يؤذيه ليوافق رمضان ويخبره شامة أنها دلال زوجته الثانية التي تجسد دورها دورها الفنانة إيمان العاصي.

موعد عرض الحلقة 28 من مسلسل جعفر العمدة والقنوات الناقلة

ليُصدم رمضان بعد سماعه تلك الكلمة بأن دلال هي التي قامت بخطف ابنه من مي كساب التي تجسد دور الزوجة الأولى منذ ١٩ عامًا بالاتفاق مع بلال شامة.

جعفر العمدة هو العمل الثالث الذي يجمع النجم محمد رمضان والمخرج محمد سامي فقط سبق واشتركا في عدد من المسلسلات التي حققت نجاحًا كبيرًا منها الأسطورة في 2016 والبرنس في 2020.

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