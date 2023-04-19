موعد عرض الحلقة 28 من مسلسل جعفر العمدة والقنوات الناقلة

ينتظر الجمهور عرض الحلقة 28 من مسلسل جعفر العمدة بطولة النجم محمد رمضان، الذي من المقرر عرضه على قناة dmc دراما الساعة 6.15 مساءً والإعادة الساعة 1.30 صباحًا والساعة 12 ظهرًا، بالإضافة إلى عرضه على منصة watch it الساعة 6.20 مساء.

موعد عرض مسلسل جعفر العمدة الحلقة 28

كما تعرض الحلقة 28 من مسلسل جعفر العمدة على قناة dmc الساعة 10.15 مساء والإعادة الساعة 5 صباحًا والساعة 9.45 صباحًا.

وانتهت الحلقة السابقة على معرفة رمضان أن سيف الذي يجسد دوره الفنان أحمد داش هو ابنه من مي كساب التي تجسد دور الزوجة الأولى له، والذي تم اختطافه منذ 19 عامًا على يد بلال شامة "مجدي بدر"، إذ أن خالته سلوى عثمان هي من أخبرته بذلك الأمر.

ومن المقرر أن يبدأ رمضان في الانتقام من الجميع خلال الحلقات الباقية من المسلسل على رأسهم عائلة فتح الله ودلال "إيمان العاصي" زوجته الثانية التي أوعزت شامة على خطف نجل مي كساب بعدما علمت أنها عقيمة ولا تلد.

وتدور الأحداث فى إطار اجتماعى شعبى، حول جعفر العمدة (محمد رمضان) وهو في العقد الرابع من عمره، متزوج بـ3 سيدات، ويمتلك شركات للمقاولات ويدخل فى العديد من الصراعات سواء فى عمله أو بعيداً عن العمل، ثم يقابل خلال مشواره "عايدة" (زينة) ويتعرف عليها وتنشأ بينهما قصة مليئة بالمفاجآت، كما يعيش جعفر مأساة تستمر عدة سنوات بعد فقدان ابنه واختطافه من قِبل مجهولين، ولا يعرف إذا ما كان حيًا أو أصابه مكروه.