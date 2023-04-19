إصابة 3 أشخاص فى انقلاب سيارة على طريق الفيوم

أصيب 3 أشخاص بكسور وجروح وكدمات وسحجات متفرقة بمختلف أرجاء الجسم، إثر تعرضهم لحادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق القاهرة/ الفيوم الصحراوي.



تلقى اللواء ثروت المحلاوي، مدير أمن الفيوم، إخطارًا يفيد بورود إشارة من شرطة النجدة، بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق القاهرة/ الفيوم الصحراوي، بدائرة المركز، ووجود مصابين.



وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث، وتبينّ انقلاب سيارة ملاكي على طريق مصر- الفيوم بعد بوابة الرسوم في اتجاه القاهرة، وإصابة كل من: مصطفى محمود خليفة، 30 سنة، ومقيم بولاق، ومحمد عبدالوهاب خليفة، 35 سنة، ومقيم بولاق، ومحمد سيد، 27 سنة.



تحرر المحضر اللازم، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.