الأربعاء 19 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إصابة 3 أشخاص فى انقلاب سيارة على طريق الفيوم

جريدة الدستور

أصيب 3 أشخاص بكسور وجروح وكدمات وسحجات متفرقة بمختلف أرجاء الجسم، إثر تعرضهم لحادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق القاهرة/ الفيوم الصحراوي.

تلقى اللواء ثروت المحلاوي، مدير أمن الفيوم، إخطارًا يفيد بورود إشارة من شرطة النجدة، بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق القاهرة/ الفيوم الصحراوي، بدائرة المركز، ووجود مصابين.

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث، وتبينّ انقلاب سيارة ملاكي على طريق مصر- الفيوم بعد بوابة الرسوم في اتجاه القاهرة، وإصابة كل من: مصطفى محمود خليفة، 30 سنة، ومقيم بولاق، ومحمد عبدالوهاب خليفة، 35 سنة، ومقيم بولاق، ومحمد سيد، 27 سنة.

تحرر المحضر اللازم، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.

انقلاب سيارة ملاكى تعرض مدير أمن الفيوم شرطة النجدة

الأكثر قراءة

مصدر بـ"الجبلاية": لجأنا لـ"واقعة إمام عاشور" فى إيقاف كهربا 12 مباراة

الرئيس السيسى يوجه بمواصلة الجهود المكثفة لاحتواء الأزمة الاقتصادية العالمية

ضبط صاحب مخبز استولى على كمية من الدقيق المدعم بالسنطة في الغربية

ضبط مخالفات تموينية في أسواق دمياط قبل عيد الفطر

جامعة الإسكندرية توافق على بروتوكول تعاون بين "الفنون الجميلة" ومركز تحديث الصناعة

5 مصابين إثر انقلاب سيارة بطريق السويس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

هل يمكن إنهاء "حصانة وسائل التواصل الاجتماعى" .. كما يريد بايدن؟

إبراهيم داود

حصّان والصياد

وائل لطفي

فنان قدير

ماجد حبته

الحرب «الثورية» الأمريكية

محمد المعتصم

دلال بنت حمادة فتح الله

د. عيد رحيل

شهرزاد الألفية الجديدة

مؤمن المحمدي

محمد رمضان ليه؟

أمل زيادة

محمود المليجى

صور

الدورات الرمضانيه فى الريف

الإفطار الجماعي للأزهرفي رمضان 2023

خميس العهد.. ذكرى العشاء الأخير للمسيح

محطة تل أبيب

المزيد

سقوط طائرة إسرائيلية مسيرة داخل سوريا

قوات الاحتلال الإسرائيلى تقتحم مخيم جنين.. وإصابة 6 فلسطينيين

إصابة إسرائيليين فى حادث إطلاق نار بالقدس المحتلة