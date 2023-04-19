ضبط 5 متهمين فى مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بسوهاج

تمكنت الأجهزة الأمنية بسوهاج من السيطرة على مشاجرة بين طرفين بسبب خلافات الجيرة، بدائرة مركز شرطة أخميم.

كان مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من مساعده لفرقة الشرق يفيد بوجود مشاجرة بدائرة مركز شرطة أخميم شرقى محافظة سوهاج بين طرفين، تم ضبط المشاركين فيها، وتم تعيين الخدمات الأمنية اللازمة بمكان المشاجرة والحالة الأمنية مستقرة.

وبالفحص تبين من خلال التحريات- التى أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد رئيس مباحث المديرية والعميد رئيس فرع بحث الشرق وضباط وحدة مباحث مركز شرطة أخميم، وعقب انتقال العميد مأمور مركز شرطة أخميم- بوجود مشاجرة ومصابين دائرة مركز أخميم، وتبين أنها بين "طرف أول " محمد ع خ ع 20 سنة عامل بأجر مصاباً " بجرح طعنى بالصدر " وتم نقله لمستشفى سوهاج الجامعى وحسنى ك ع ا 67 سنة بالمعاش.

وبين "طرف ثان "شاكر ع ع ع 30 سنة عامل بأجر مصاباً "بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم" وسيف ا ح ا 18 سنة طالب وحسام ش ذ ا 31 سنة عامل بأجر، وتم ضبط طرفى المشاجرة وتبادلا الاتهامات فيما بينهما بتعدى كلاً منهما على الآخر بالضرب وإحداث الإصابات المشار إليها.

واتهم الأول من الطرف الأول الثانى من الطرف الثانى بالتعدى عليه بسلاح أبيض كان بحوزته وتخلصه من الأداة المستخدمة بإلقائها بأحد المصارف بسبب خلافات الجيرة.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وتم العرض على النيابة العامة التى تولت التحقيق.