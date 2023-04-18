الثلاثاء 18 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

قائمة افلام عيد الفطر 2023 فى مصر

قائمة افلام عيد الفطر
قائمة افلام عيد الفطر 2023

 ارتفعت معدلات البحث عن قائمة افلام عيد الفطر 2023 مع تبقي يومين فقط على حلول عيد الفطر المبارك والذي يحين موعده فلكيًا الجمعة 21 أبريل 2023.
 

قائمة افلام عيد الفطر 2023
 

نذكر لكم في التقرير التالي قائمة افلام عيد الفطر 2023 والسباق الذي سيكون بين أبطال العيد للاستحواذ على الجمهور في صالات السينما.


 

فيلم هارلي 
 

استحوذ الفنان محمد رمضان على الساحة  الفنية مع إعلان برومو فيلمه الجديد المتوقع عرضه في العيد وهو فيلم هارلي.
 

ويأتي من بطولة مي عمر  والفنان محمود حميدة وأحمد داش ومي كساب ، من تأليف محمد سامي وإخراج محمد سمي.
 

واستحوذ الفنان محمد رمضان هذا العام على اهتمام الجمهور في سابقه الرمضاني من خلال مسلسل جعفر العمدة الذي نال اعجاب المشاهدين وأثار الاهتمام على وسائل السوشيل ميديا.
 

فيلم ابن الحاج أحمد
 

يأتي من بطولة شيكو بجانب عدد كبير من الفنانين منهم سيد رجب ورحمة أحمد ومصطفى غريب ومحمد لطفي وعايدة رياض. 

 

فيلم بعد الشر

 

بطولة الفنان على ربيع وميرنا نور الدين وأوس أوس ورنا رئيس وبيومي فؤاد، تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد وإخراج أحمد عبد الوهاب.


 

فيلم رمسيس باريس

 

يأتي من بطولة الفنانة هيفاء وهبي ويشاركها محمد سلام ومصطفى خاطر وحمدي الميرغني ومحمد ثروت، من تأليف كريم حسن بشير وإخراج أحمد خالد موسى.

 

فيلم ساعة إجابة
 

والذي يأتي من بطولة عدد كبير من النجوم منهم  سوسن بدر وغادة عادل وشريف سلامة وآيتن عامر ومعهم الطفل سليم مصطفى، من تأليف أحمد شيكو وإخراج مصطفى أبو سيف.

 

موعد عيد الفطر المبارك 
 

يأتي عيد الفطر المبارك يون الجمعة 21 أبريل 2023 وتبدأ اجازة العيد الرسمية وفق ما اعلنته الحكومة ووزارة القوى العاملة للقطاع العام وقطاع الأعمال والقطاع الخاص بداية من يوم الخميس 20 أبريل وحتى الثلاثاء 25 أبريل ويكون هذا اليوم للاحتفال بذكرى عيد تحرير سيناء.


 

موعد إجازة عيد الفطر 2023 مصر للقطاع الخاص

استطلاع هلال شوال 

 

من المنتظر أن تستطلع دار الإفتاء المصرية هلال شهر شوال يوم الخميس 20 أبريل لتأكيد موعد اول يوم لعيد الفطر وتأكيد الموعد فلكيًا.









 

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