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تحقيقات ومتابعات

أحداث مسلسل جعفر العمدة الحلقة 27.. رمضان يعرف أن أحمد داش ابنه

جريدة الدستور

عرف محمد رمضان نجم مسلسل جعفر العمدة أن سيف "أحمد داش" ابنه في أحداث مسلسل جعفر العمدة الحلقة 27 بعدما كان يشك في ذلك طوال الحلقات السابقة من المسلسل، وأخبرته بذلك الفنانة سلوى عثمان التي تجسد دور خالته.

أحداث مسلسل جعفر العمدة الحلقة 27

وتعيش سلوى عثمان في الإسكندرية وسافرت إلى القاهرة في أحداث مسلسل جعفر العمدة الحلقة 27 من أجل إخبار جعفر العمدة بأن سيف ابنه وقالت له: "أنا هحكيلك كل حاجة من الأول يا معلم، بلال شامة كان على علاقة بأختي فاطمة الله يرحمها وكان مواعدها بالجواز لكنه أخلف وعده وهي كانت مطلقة قبل كده بسبب أنها كانت مبتخلفش".

وأضافت: "وفي يوم جاب لها عيل وقالها خليه عندك، حد قاله يخطفه ويقتله بس هو مقتلهوش وخلاه عند أختي فاطمة وهي قالت هتربيه والواد دلوقتي كبر وبقى عنده ١٦ سنة" ليرد رمضان: "دا واحد غير سيف" لترد خالته: "لا هو سيف".

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بعد قليل.. عرض الحلقة 27 من مسلسل جعفر العمدة

ليقول رمضان: "أنا كان نفسي يطلع ابني وكنت حاسس أنه ابني مش معقول قلبي يحن لعيل صغير مش من دمي، كنت وأنا رايحله الورشة بقول هو أنا رايح أعمل أية أنا كنت حاسس أنه ابني يا نعيم".

قصة مسلسل جعفر العمدة 

جعفر العمدة مسلسل اجتماعي تدور أحداثه في حي شعبى، حول جعفر العمدة (محمد رمضان) وهو في العقد الرابع من عمره، متزوج بـ3 سيدات، ويمتلك شركات للمقاولات ويدخل فى العديد من الصراعات سواء فى عمله أو بعيداً عن العمل، ثم يقابل خلال مشواره "عايدة" (زينة) ويتعرف عليها وتنشأ بينهما قصة مليئة بالمفاجآت، كما يعيش جعفر مأساة تستمر عدة سنوات بعد فقدان ابنه واختطافه من قِبل مجهولين، ولا يعرف إذا ما كان حيًا أو أصابه مكروه.

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