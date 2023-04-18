مسلسل جعفر العمدة الحلقة 27.. محمد رمضان يخطف بلال شامة من أجل الاعتراف

وصل محمد رمضان نجم مسلسل جعفر العمدة إلى بلال شامة الذي خطف نجله منذ 19 عامًا أثناء ولادة مي كساب التي تجسد دور الزوجة الأولى له في المستشفى، ضمن أحداث مسلسل جعفر العمدة الحلقة 27 بعدما خبأه شوقي فتح الله أحد أعداء رمضان.

مسلسل جعفر العمدة الحلقة 27

وخطف رمضان بلال ووضعه في فيلا خاصة له برفقة طبيب وبعض من رجاله، ضمن أحداث مسلسل جعفر العمدة الحلقة 27 وأمر الطبيب بتخدير بلال بشرط ألا يموت لكونه يحتاجه في معرفة أين يوجد ابنه وهل نو لازال حي أم لا.

وطلب من شامة معرفة تلك الأمور إلا أن الأخير، قال له إنه لن يأخذ منه أي أموال وهو في داره لا بد أن يرحل خارج البلاد طالبًا من الحصول على تذكرة سفر وتأشيرة وجواز وأحد رجاله يسافر معه حتى يعترف له بالقصة كاملة، إلا أن رمضان لم يرد عليه بالقبول أو الرفض.

وكان شامة تعرض لحادث سير جعله قعيد بعد بتر قدمه اليسرى إذ اصطدمت به سيارة ودهست عظامه ليضطر الأطباء إلى بتر قدمه.

أبطال مسلسل جعفر العمدة

المسلسل بطولة النجم محمد رمضان ويشاركه زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدى بدر، أحمد فهيم، فتوح أحمد سلوى عثمان، فريدة سيف النصر، جورى بكر، طارق النهرى، أحمد عبد الله، احسان الترك وضيف الشرف بيومى فؤاد، ومن تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر.