الثلاثاء 18 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

بعد قليل.. عرض الحلقة 27 من مسلسل جعفر العمدة

جعفر العمدة
جعفر العمدة

تعرض بعد قليل الحلقة 27 من مسلسل جعفر العمدة بطولة النجم محمد رمضان، حيث انتهت الحلقة السابقة على حدث شيق، حيث قررت سلوى عثمان التي تجسد دور خالة سيف "أحمد داش" الذهاب إلى رمضان وإخباره أن سيف هو نجله.

أحداث مسلسل جعفرالعمدة الحلقة 26

وكان بلال شامة "مجدي بدر"، خلال أحداث مسلسل جعفر العمدة خطف سيف ابن مي كساب التي تجسد دور الزوجة الأولى له أثناء ولادته في المستشفى منذ ١٩ عاما، وأعطاه للنجمة لبنى ونس التي كانت تجسد طوال المسلسل دور فاطمة والدة أحمد داش.

وعقب وفاة فاطمة أوعز زوج شقيقتها بألا تخبر جعفر العمدة بأن سيف ابنه وقال لها: "ملناش دعوة متفتحيش علينا مشاكل" إلا أنها كانت تشعر بتأنيب الضمير لذلك قررت الذهاب لرمضان وإخباره وانتهت الحلقة على ذلك.

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موعد عرض مسلسل جعفر العمدة الحلقة 27

وبعد يأتي موعد عرض مسلسل جعفر العمدة الحلقة 27 حصريًا على قناة dmc دراما الساعة 6.15 مساءً والإعادة الساعة 1.30 صباحًا والساعة 12 ظهرًا، بالإضافة إلى عرضه على منصة watch it الساعة 6.20 مساء.

كما يعرض على قناة dmc الساعة 10.15 مساء والإعادة الساعة 5 صباحًا والساعة 9.45 صباحًا.

جعفر العمدة مسلسل اجتماعي تدور أحداثه في حي شعبى، حول جعفر العمدة (محمد رمضان) وهو في العقد الرابع من عمره، متزوج بـ3 سيدات، ويمتلك شركات للمقاولات ويدخل فى العديد من الصراعات سواء فى عمله أو بعيداً عن العمل، ثم يقابل خلال مشواره "عايدة" (زينة) ويتعرف عليها وتنشأ بينهما قصة مليئة بالمفاجآت، كما يعيش جعفر مأساة تستمر عدة سنوات بعد فقدان ابنه واختطافه من قِبل مجهولين، ولا يعرف إذا ما كان حيًا أو أصابه مكروه.

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