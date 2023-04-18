الثلاثاء 18 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

المشدد 3 سنوات لمتهم و5 سنوات لآخر فى سوهاج

حبس
حبس

قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم، بمعاقبة عامل بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه؛ لاتهامه بالاتجار فى الشابو المخدر وجوهر الميتامفيتامين بدائرة مركز جرجا.
صدر الحكم برئاسة المستشار وليد سيد الأمير وعضوية المستشارين محمد أبوالقاسم محمد وأحمد عصمت الزينى بأمانة سر صلاح تمام وأحمد عبدالعال.
وتعود أحداث القضية إلى عام 2022 بدائرة مركز جرجا عندما وردت معلومات لضباط المباحث مفادها قيام المتهم بالاتجار فى المخدرات بدائرة المركز وترويجه على عملائه من المتعاطين وأصحاب الكيف وراغبى الشراء.

وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية وتم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بالواقعة وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.

محكمة جنايات سوهاج السجن المشدد عامل جرجا الشابو

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