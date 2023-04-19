أهم النصائح للحفاظ على بشرتك الدهنية خلال الصيف

هل تبحث عن طرق للحفاظ على بشرتك الدهنية تحت السيطرة هذا الصيف؟ تحقق من أهم 5 نصائح للجمال لمساعدتك على إدارة اللمعان وحب الشباب والمسام.

يمكن أن تتسبب حرارة الصيف والرطوبة في جعل البشرة الدهنية أسوأ، مما يؤدي إلى ظهور حب الشباب وتضخم المسام واللمعان الدهني، ومع ذلك، مع نصائح الجمال الصحيحة، يمكنك الحفاظ على بشرتك منتعشة ومتوازنة ومتوهجة.. إليك أهم 5 نصائح للحفاظ على بشرتك الدهنية هذا الصيف.

قشر بانتظام: يمكن أن يساعد دمج التقشير في روتين العناية ببشرتك على فتح المسام ومنع التشققات وتنعيم نسيج البشرة يمكن أن تستفيد أنواع البشرة الدهنية من المقشرات الكيميائية مثل حمض الساليسيليك أو حمض الجليكوليك لتنقية البشرة بلطف.

ابعد يديك عن وجهك: في حين أنه من المغري أن تلمس وجهنا طوال اليوم، فإن القيام بذلك يمكن أن ينقل البكتيريا والزيوت من أيدينا إلى بشرتنا ويسد المسام ويسبب البثور.. حاول تجنب لمس وجهك واستخدم أوراق النشاف بدلاً من ذلك.

تناول نظامًا غذائيًا متوازنًا: يلعب النظام الغذائي المتوازن دورًا مهمًا في الحفاظ على بشرة صحية.. يمكن أن يساعد تناول الأطعمة ذات المؤشر الجلايسيمي المنخفض مثل الخضروات الورقية والخضروات والفواكه والمكسرات والبروتينات الخالية من الدهون في موازنة مستويات الهرمونات، مما يؤدي إلى إنتاج أقل للدهون وبشرة صحية.

الهيدرات: شرب الكثير من الماء ضروري للحفاظ على بشرة صحية ورطبة.. غالبًا ما يؤدي الجفاف إلى الإفراط في إنتاج الزيت، لذلك من المهم شرب الكثير من السوائل والحفاظ على ترطيب البشرة. (Pexels)

نظفي وجهك مرتين في اليوم: تنظيف وجهك ضروري لإزالة الزيوت الزائدة والأوساخ التي تسد المسام وتؤدي إلى ظهور البثور. استخدم منظفًا لطيفًا خاليًا من الزيوت لغسل وجهك مرتين يوميًا ، ويفضل أن يكون ذلك في الصباح وقبل النوم.