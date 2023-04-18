الثلاثاء 18 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الرئيس السيسي: جنود مصر موجودون في السودان وفقا لبروتوكول مع الخرطوم

جريدة الدستور

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن مصر  لا تتدخل في شئون الدول، وأن كل دولة لها خصوصيتها في سياستها وأوضاعها، وأن الدعم المصري للدول يكون في إطار التعاون المشترك والبناء والتنمية والتعمير، بعيدًا عن التدخل في الشئون الداخلية للدول.

وأضاف في كلمة له على هامش ترؤوسه اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة منذ قليل، أن موقف مصر ثابت لا يتغير بعدم التدخل في شئون الدول، مضيفًا: “لو في دور إيجابي مثل الوساطة نقدمه لاستعادة الأمن والسلام والاستقرار بين الفرقاء في دولة السودان أو غيرها هو الدور اللي مستعدين نلعبه”.

وواصل: “خلال الأيام الماضية، كان هناك اتصال مع أمين عام الأمم المتحدة، ووجهنا نداء لاستعادة الهدوء والجلوس على مائدة الحوار للأشقاء في السودان سواء الجيش السوداني أو الدعم السريع”.

وأشار إلى أن  الاتصالات المكثفة بين مصر وقوات الدعم السريع والجيش السوداني تهدف أيضًا إلى التأكيد على أهمية “عناصرنا الموجودة في السودان”.

وأضاف “العناصر المصرية دي كانت موجودة طبقا لبروتوكول بينا وبين دولة السودان وده مهم نأكد عليه مش لينا إحنا كعسكريين، لا، لينا إحنا كدولة نعرف الناس العناصر دي موجودة هناك ليه”.

السيسي الأعلى للقوات المسلحة الأزمة السودانية حقن دماء السودان اكسترا نيو

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