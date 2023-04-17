بالسيلفي والصور التذكارية.. مواطنون يوثقون إحياء ليلة القدر بالأزهر

شهدت ساحة جامع الأزهر الشريف مساء اليوم زحاما شديدا حيث حرص الآلاف من المصلين على تأدية صلاة التراويح والتهجد في ليلة اليوم وهي الليلة السابعة والعشرين من شهر رمضان الكريم آملين أن تكون ليلة القدر حيث تضرعوا ودعوا الله في أن لا يحرمهم ثواب الليلة التي هي خير من ألف شهر.

كما حرص العديد من الأشخاص ممن أتوا من محافظات مصر المختلفة لالتقاط الصور التذكارية والسيلفي في ساحة الجامعة الأزهر لتوثيق ذلك اليوم الذي قد يتكرر من العام إلى العام وترتسم على وجوههم البسمة وسط أجواء رمضانية وروحانية تنبعث من هذا المكان العتيق وهذه الليلة المباركة.

يقول أحمد سامي أحد المصلين بالمسجد الأزهر أنه أتى من مدينة بنها بمحافظة القليوبية برفقة أصدقائه لأداء صلاة التراويح والتهجد بالمسجد الأزهر وهي عادة وسنة حسنة اعتادوا عليها كل عام ورغم توقفات السنوات الماضية لظروف وباء كورونا إلا أنهم استأنفوا ما اعتادوا عليه العام الماضي والحالي.

من جانبه قال سيد رضا أحد المصلين أن الأجواء الرمضانية في الجامع الأزهر تكون مختلفة عن أي مكان آخر وأنه يتردد كثيرا لأداء الصلوات وحضور المقارئ والدروس داخل المسجد الأزهر مصطحبا معي زوجتي وأبنائي في الكثير من الأوقات وبالتأكيد لم أكن افوت ليلة السابع والعشرين من رمضان دون أن اؤدي صلاة التراويح والتهجد من هنا.

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