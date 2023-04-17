مسلسل حرب الحلقة 6.. الأمن الوطنى يخترق منصات الإرهابية وكلمة السر تقنية “VPN"

رصدت الحلقة 6 من مسلسل “حرب”، نجاح قوات الأمن في رصد قيام الإرهابيين برفع مقاطع الفيديو الترويجية التابعة لهم عبر تقنية “VPN"، وهي تقنية تُصعب من مهمة رصد وتتبع مستخدميها.

مسلسل حرب الحلقة السادسة

تقنية “VPN” هي تقنية تستخدم للتشفير وحماية الاتصال بالإنترنت من الوصول غير المصرح به، ويمكنها أيضًا أن تعمل بمثابة آلية إغلاق، حيث توقف البرامج المسبق اختيارها في حالة أي نشاط مشبوه خلال الاتصال بالإنترنت.

وخلال أحداث الحلقة 6 من مسلسل “حرب”، نصب “الظافر” نفسه أميرًا للتنظيم، وأقسم أمامه أعضاء التنظيم الإرهابي على الولاء والطاعة له.

مواعيد عرض مسلسل حرب

مسلسل حرب يعرض في تمام الساعة التاسعة مساءًا على قناة ON في تمام الساعة التاسعة مساءًا، أما موعد الإعادة الأولى فهو في الساعة الثالثة والربع مساء، بينما تكون الإعادة الثانية في الساعة الثالثة والربع عصرًا.

ومسلسل حرب يعرض في 10 حلقات فقط، وهو من بطولة عدد من الفنانين وهم أحمد السقا ومحمد فراج، وكذلك الفنانون أحمد سعيد عبدالغني، إنجي المقدم، وسارة الشامي، ومن تأليف إياد صالح وإخراج أحمد نادر جلال.

