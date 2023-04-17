الحلقة 5 من مسلسل حرب|زوجة الإرهابى "فؤاد" تريد شراء السلاح للثأر لمقتل زوجها

عرضت الحلقة الخامسة من مسلسل حرب، مقتل الإرهابي "فؤاد"، نجل شقيقة "الظافر"، الذي يقوم بدوره أحمد السقا، بعد اشتباكات مع الأمن، في محاولة للهروب من العريش إلى القاهرة.

أحداث الحلقة 5 من مسلسل حرب

ظهر "الظافر" جالسًا في إحدى الشقق التي يختبأ بها في القاهرة، رفقة زوجته وزوجة "فؤاد" مروة، التي تقوم بدورها سارة الشامي، وكانت "مروة" في حالة من العصبية لمقتل زوجها، وأخبرت "الظافر" أنها تريد الانتقام لزوجها وتريد المحاربة معهم، ليخبرها الظافر أن صوتها يجب أن يبقى منخفضًا وعليها أن تخطو أي خطوة دون علمه، وهو ما جعل "مروة" تشعر بالغضب أكثر مما تشعر به، لكنها لم تستطع التنفيث عنه، بعد تهديدها بالطرد إذا لم خضعت للأوامر.

وفي الصباح، خرجت "مروة" سرًا من المنزل حتى لا توقظ زوجة "الظافر"، وعندما استيقظت زوجة الظافر ولم تجدها في المنزل اتصلت به سريعًا وأخبرته بما حدث، ليقوم بتسخير جنوده للبحث عنها في كل مكان، لكنهم لم يجدوها في أي مكان، ما جعله يوجه اللوم والصراخ لزوجته التي كانت من المفترض أن تحرسها لا أن تغط في نوم عميق، فهو كان يتوقع هروبها قبل ذلك.

"مروة" تريد شراء السلاح للثأر لزوجها

وفي الليل عادت "مروة" إلى "الظافر"، وعندما سألها عن المكان الذي ذهبت إليه دون علمه، أخبرته أنها ذهبت إلى والدتها لتأخذ منها ذهبها لشراء سلاح تستطيع به محاربة قاتلي زوجها، لكن "الظافر" لم يصدقها، إلا أنه أخبرته أنها لو كانت في نيتها الهروب لفعلت دون أن يستطيع الوصول إليها نهائيًا.

وهنا صرخ فيها "الظافر" أنها إذا تحركت أي خطوة دون علمه سيكون عقابها شديدًا، وأخبرته أنها حبلى في نجل "فؤاد" ولن تهدر حق والده، وتريد الانتقام، وأنها ستطيع كل أوامره، فأخبرها الظافر أنه بعد انتهاء شهور عدتها سيعقد قرانه عليها، ولكن إذا خرجت سيكون مصيرها القتل هي وابنها.

يذكر أنه خلال أحداث الحلقة، كشفت والدة مروة للضابط عمر عن ترك مروة للعمل في الكوافير المجاور لهم وتحريمها لكل شىء وارتداء النقاب بعد تعرفها على أحد الملتزمين عبر الإنترنت، ومن حينها لا يعرفون عنها أي شىء، وحينما سألت الأم الضابط عمر عما فعلته مروة، فرد عليها أنها على علاقة بإرهابي وكانت معه في العريش، ونريد مساعدتها قبل أن تتورط معهم.