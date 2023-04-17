مسلسل حرب الحلقة 5.. قصاصات ورق تقود إلى مخطط الإرهابيين

كشفت أحداث مسلسل حرب الحلقة 5 عن طرف الخيط الذي قاد إلى كشف لغز خطة الإرهابيين ألا وهو قصاصات ورق استطاع الرائد عمر والذي يجسد دوره الفنان محمد فراج بتجميعهما من أمام شقة فؤاد "ابن شقيقة الظافر".

أحداث مسلسل حرب الحلقة 5

وبتجميع هذه القصاصات تكون عدد من الكلمات منها" غانا والأهرامات وأمون" وكان من الملاحظ أنهما جميعًا يشتركا في أنهما يقعا في منطقة الهرم إذ أن المقصود بغانا هي سفارة غانا بالهرم، والباقي هي فنادق كائنة بالهرم كذلك، وهو ما يعني خطة الإرهابيين لضرب هذه المناطق.

مسلسل حرب

من جانب أخر تضمنت أحداث مسلسل حرب الحلقة 5 عثور خلية الظافر على 3 شقق للايجار للإرهابيين من الخارج المنضمين للتنظيم، وهو ما أخبروا الظافر به ليعلن رفضه لتأجير هذه الشقق بتلك الكيفية لكي لا يثار حولهم الشكوك مرة أخرى مثلما وقع في الشقة التي حدث فيها الانفجار من قبل وكانت بداية لكشف أعضاء جماعته.