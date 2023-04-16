الأحد 16 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

أحداث مسلسل حرب الحلقة 5.. التكفيري الظافر يتصل بالضابط عمر ويهدده بالقتل

مسلسل حرب
مسلسل حرب

تواصلت الأحداث المثيرة في أحداث مسلسل حرب الحلقة 5، حيث تلقى الرائد عمر اتصالًا هاتفيًا من الظافر عثمان وقام بتهديده بالقتل، وقال له لا تطلب رؤيتي لأنك لن تستطيع الوصول لي لأني عقب إنهاء المكالمة سأكسر الشريحة، وطلب منه طلبًا قائلًا له سأنصحك نصيحة لا تستحقها يجب أن تحصل على إجازة طويلة وسط أهلك وتقرأ قرآن واستغفر.

أحداث مسلسل حرب الحلقة 5

مسلسل حرب الحلقة 4|"الظافر" يحاول اغتيال الضابط "عمر"


فرد عليه الرائد عمر عليه قائلًا: “أبويا علمني إن اللي معاه ربنا لا بيخاف ولا يتخاف عليه”.

مسلسل حرب الحلقة 4.. الأمن الوطنى يداهم مقر إقامة الإرهابى الظافر


وظهر أحد التكفيريين داخل غرفة التحقيقات مع العميد شريف زيدان وكشف عن تعرفه على وفيق وفؤاد وطلب منه تنفيذ دوائر تكفيرية ومعندوش اي معلومة عن الظاهر.

الرائد عمر الإمام يتوجه لمنزل مروة

وشهد مسلسل حرب الحلقة 5 تفاصيل مثيرة حيث توجه الرائد عمر الإمام إلى منزل مروة زوجة الإرهابي حاتم الذي لقى مصرعه أثناء محاولة هروبه من كمين العريش بصحبه خاله التكفيري الظافر.

وكشفت والدة مروة للضابط عمر الإمام في مسلسل حرب الحلقة 5 عن قصة ترك مروة للعمل وتحريمها لكل شىء وارتداء النقاب بعد تعرفها على أحد الملتزمين عبر الإنترنت، ومن حينها لا يعرفون عنها أي شىء

وحينما سألت الأم الرائد عمر ماذا فعلت مروة، فرد عليها قائلًا: “مروة على علاقة بارهابي وكانت معاه في العريش، وعايزين نساعدها وونقذها قبل ما تتورط”.

في مسلسل حرب الحلقة 5 وقعت أحداثا مثيرة، حيث ظهر العميد شريف زيدان احمد سعيد عبد الغني والرائد عمر الإمام محمد فراج، داخل قطاع الأمن الوطني لمعرفة نتائج بصمات خلية الظافر.

حرب مسلسل حرب مسلسل حرب الحلقة 5 مسلسل حرب الحلقة الخامسة الحلقة 3 مسلسل حرب الحلقة الخامسة من مسلسل حرب مسلسلات رمضان 2023 اعلان مسلسل حرب مسلسلات رمضان رمضان 2023 مسلسل حرب رمضان 2023 رمضان 2023 مسلسلات مسلسل حرب ٢٠٢٣ مسلسل حرب للعرض في شهر رمضان 2023 مسلسل حرب بطولة احمد السقا مسلسلات المتحدة المتحدة شهر الفرحة

الأكثر قراءة

معهد الفلك يرد على تعذر رؤية هلال شوال

معهد البحوث الفلكية: الجمعة أول أيام عيد الفطر

بينهم أطفال.. مصرع وإصابة 4 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة بطريق مطروح السلوم

لجنة الانضباط توقف "كهربا" 12 مباراة وتغرمه مليون جنيه وتحذر الأهلى

تكريم 150حافظًا للقرآن الكريم بمدينة أشمون فى المنوفية

أمانة المرأة بـ"مستقبل وطن" فى بنى سويف تكرم حفظة القرآن الكريم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

رمضان «وروايح التكنولوجيا»

محمد العسيري

فى حضرة منى زكى

د. منى حلمى

احترقت شقتى مع بداية الربيع

علي سعدة

لا يصح إلا الصحيح

أحمد غنام

"كليوباترا السوداء".. التزييف الممنهج لتاريخنا

أحمد الصغير

الدور الوطنى المنشود للعاملين بقطاع السياحة..!

د.أحمد الخميسى

الحب.. مغامرة الأرواح العظيمة

اشرف عبد الشافي

ملحمة الإمام الشافعى

صور

الإفطار الجماعي للأزهرفي رمضان 2023

خميس العهد.. ذكرى العشاء الأخير للمسيح

العيد عيدنا.. الأقباط يحتفلون بعيد القيامة

محطة تل أبيب

المزيد

السؤال الصعب: هل فعل الحلفاء ما يكفي لمساعدة اليهود أثناء الهولوكولست؟

فى ذكرى المحرقة: كم عدد الناجين فى إسرائيل؟ ومن أين جاءوا؟

وثائق البنتاجون: إسرائيل تدربت على تنفيذ هجوم على إيران فبراير الماضى