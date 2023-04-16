أحداث مسلسل حرب الحلقة 5.. التكفيري الظافر يتصل بالضابط عمر ويهدده بالقتل

تواصلت الأحداث المثيرة في أحداث مسلسل حرب الحلقة 5، حيث تلقى الرائد عمر اتصالًا هاتفيًا من الظافر عثمان وقام بتهديده بالقتل، وقال له لا تطلب رؤيتي لأنك لن تستطيع الوصول لي لأني عقب إنهاء المكالمة سأكسر الشريحة، وطلب منه طلبًا قائلًا له سأنصحك نصيحة لا تستحقها يجب أن تحصل على إجازة طويلة وسط أهلك وتقرأ قرآن واستغفر.

أحداث مسلسل حرب الحلقة 5



فرد عليه الرائد عمر عليه قائلًا: “أبويا علمني إن اللي معاه ربنا لا بيخاف ولا يتخاف عليه”.



وظهر أحد التكفيريين داخل غرفة التحقيقات مع العميد شريف زيدان وكشف عن تعرفه على وفيق وفؤاد وطلب منه تنفيذ دوائر تكفيرية ومعندوش اي معلومة عن الظاهر.

الرائد عمر الإمام يتوجه لمنزل مروة

وشهد مسلسل حرب الحلقة 5 تفاصيل مثيرة حيث توجه الرائد عمر الإمام إلى منزل مروة زوجة الإرهابي حاتم الذي لقى مصرعه أثناء محاولة هروبه من كمين العريش بصحبه خاله التكفيري الظافر.

وكشفت والدة مروة للضابط عمر الإمام في مسلسل حرب الحلقة 5 عن قصة ترك مروة للعمل وتحريمها لكل شىء وارتداء النقاب بعد تعرفها على أحد الملتزمين عبر الإنترنت، ومن حينها لا يعرفون عنها أي شىء

وحينما سألت الأم الرائد عمر ماذا فعلت مروة، فرد عليها قائلًا: “مروة على علاقة بارهابي وكانت معاه في العريش، وعايزين نساعدها وونقذها قبل ما تتورط”.

في مسلسل حرب الحلقة 5 وقعت أحداثا مثيرة، حيث ظهر العميد شريف زيدان احمد سعيد عبد الغني والرائد عمر الإمام محمد فراج، داخل قطاع الأمن الوطني لمعرفة نتائج بصمات خلية الظافر.