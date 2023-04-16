مسلسل حرب الحلقة 4.. الأمن الوطنى يداهم مقر إقامة الإرهابى الظافر

نفذ ضباط قطاع الأمن الوطني بالاشتراك مع قوات مكافحة الإرهاب في مسلسل حرب الحلقة 4 عملية نوعية لاستهداف وكر إقامة التكفيري الذي يدعى الظافر بعدما تم رصده من اعترفات لعدد من العناصر الإرهابية التابعة للإرهابي الظافر.

أحداث مسلسل حرب الحلقة 4

وخلال أحداث مسلسل حرب الحلقة 4 عقب دخول القوات لمقر إقامة الظافر وجدوا أنه هرب وبصحبته نجل شقيقته، وقال الرائد عمر الإمام أن هذه العناصر في طريقها للعودة إلى القاهرة أثناء حديثه مع العميد شريف زيدان.

وكشف الشيخ عياش أحد أبناء سيناء في مسلسل حرب الحلقة 4، أثناء لقائه الرائد عمر الإمام ضابط الأمن الوطني، عن معلومات خطيرة عن التكفيري الضافر أو عثمان.

وقال الشيخ عياش للرائد عمر الإمام إن عثمان قتل نجله الصغير، الذي وجده مصابا في أحد الطرق، وقام باصطحابه وأدخله إلى منزله وأعطاه ملابسه وأكله وشربه في بيته وكان نهاية الخير الذي فعله هو قتل نجله، لأن الظافر لا يريد أي شخص معرفة شكله فهو قاتل بالفطرة وإرهابي متمرس.

كما طلب الشيخ عياش من الرائد عمر الإمام أن يحافظ على حياته لأن عثمان الظافر لا يترك أي شخص يعرف شكله حي تماما.

تسارعت الأحداث في مسلسل حرب الحلقة 4، حيث توجه ضباط الأمن الوطني العميد شريف زيدان والرائد عمر الإمام لمقابلة مدير قطاع الأحوال المدنية، وتسليمه عدد من صور العناصر الإرهابية للتعرف عليهم، فرد مدير الأحوال المدنية لو لدينا بيانات بشأنهم لدينا سيكون التوصل إليهم سريع جدا.

وقال مدير الأحوال المدنية إنه سيعطي توجيهات بعمل اللازم والتوصل لأي معلومات تفيدهم للقضاء على هؤلاء الإرهابيين.

مسلسل حرب الحلقة 4

مسلسل حرب من إنتاج الشركة المتحدة، ويضم مجموعة كبيرة من الفنانين على رأسهم الفنان أحمد السقا يجسد دور العنصر التكفيري الظافر، بينما يلعب الفنان أحمد سعيد عبدالغني دور العميد شريف زيدان بقطاع الأمن الوطني، والفنان محمد فراج ويقوم بدور الرائد عمر الإمام الضابط بقطاع الأمن الوطني، وأيضا الفنان محمود البزاوي الذي يلعب دور عنصر تكفيري.

ويعرض مسلسل حرب على قناة" ON دراما" في تمام الساعة 10.45 مساءً، وتكون الإعادة الأولى في الساعة 4.45 صباحًا، بينما الإعادة الثانية تكون في الساعة 12.15 ظهرًا، و الإعادة الثالثة في الساعة 4.45 عصرًا ويقتصر المسلسل على 10 حلقات فقط.