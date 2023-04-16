الأحد 16 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

مسلسل حرب الحلقة 5.. الرائد "عمر" يستدل على أهل "مروة" ووفيق يعترف

سارة الشامي
سارة الشامي

عرضت الحلقة الخامسة من مسلسل حرب، وصول الأمن الوطني إلى أهل "مروة"، وهي زوجة "فؤاد" نجل شقيقة "الظافر"، والتي تقوم بدورها سارة الشامي، بعد الكشف عن هويتها، واعتبروه خيط يمكن تتبعه للوصول إلى الخلية الإرهابية التي يقودها "الظافر"، الذي يقوم بدوره أحمد السقا.

أحداث الحلقة 5 من مسلسل حرب

وطلب الضابط شريف زيدان، حضور الضابط عمر الإمام، لإخباره أنه تم الكشف عن هوية زوجة "فؤاد" والوصول إلى أهلها، وتبين أن والدها حارس عقار في منطقة وسط البلد، فانطلق "عمر" إلى العنوان الذي أخذه من الضابط "شريف"، وعندما وصل نادى بصوت عالِ: "عم أحمد"، فتخرج سيدة بسيطة من جراج، قامت بدورها حنان سليمان، وسألها عن والد مروة، فأخبرته أنها والدتها ودعته للدخول.

الضابط "عمر" يسأل عن "مروة"

وعندما دخل، وجد رجلًا كبير السن مستلقي على سرير بسيط، مصاب بالشلل ولا يستطيع الحديث، فجلس "عمر" وسألهما عن "مروة" وعن آخر مرة كانت معهم، فحكت له الأم: "كانت شغالة في محل كوافير جنبنا، وفجأة حالها اتقلب، اتحجبت وبعدها اتنقبت وكل حاجة بقت حرام عندها، ولما سألتها عن حالها اللي اتقلب قالت إنها عرفت واحد عن طريق الإنترنت، وإنه شخص متدين وملتزم، فقولتلها ألف مبروك وخليه يجي يقعد مع أبوكي، ومن وقتها طفشت ومنعرفش هي فين".

وأعطاها الضابط "عمر" رقم هاتفه، وأبلغها أن ابنتها تعمل مع أحد الإرهابيين، سافرت معه العريش ثم عادت إلى القاهرة، وأن عليها الاتصال به في حال حاولت مروة التواصل معها، فخشيت الأم أن يُقبض عليها، فطمأنها، وقال: "اتصلي بيا عشان اتكلم معاها بدل ما تعمل حاجة تخليني أقبض عليها".

الضابط "شريف" يحقق مع "وفيق"

وعلى الجانب الآخر، كان الضابط "شريف" يقوم بالتحقيق مع "وفيق"، العنصر الإرهابي المنضم لخلية إمبابة، ويحاول معه الإدلاء بأي معلومات عن تلك الخلية، إلا أنه يرفض الحديث عن أي شئ، إلى أن أخبره الضابط بمقتل صديقيه "فؤاد" و"مدحت"، وأن الدور القادم سيكون عليه، ومن الواجب عليه الحديث عن المعلومات التي من الممكن أن توصلهم لهؤلاء الإرهابيين.

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