تسريب فى ماسورة مياه بطريق السادات فى مدينة بنى سويف

تواصل الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنى سويف برئاسة المحاسب هانى الجويلى، رئيس المدينة، بالاشتراك مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظة، في أعمال شفط المياه من طريق السادات بالمدينة، تنفيذاً لتوجيهات الدكتور محمد هانى محافظ بني سويف.

وانتقل المحاسب هانى الجويلى، رئيس مدينة بنى سويف إلى موقع البلاغ، حيث تعرض كسر ماسورة المياه على طريق السادات أمام كوبرى الدوية بمدينة بنى سويف لتسريب من عداية حديد قطر 500 مم، وجار سحب المياه لكشف العطل والاصلاح.

فيما تم فصل المرافق التى تتعارض مع موقع الخطر، وتحويل حركة السير والمرور للمتجه لمطلع كوبرى النيل من أمام حديقة عابدين لمدخل الدوية للحد من التكدس والازدحام المرورى، والدفع بسيارات الكسح الخاصة بالوحدة المحلية والاشتراك مع شركة المياه وجار شفط المياه والاصلاح، فيما بدأت أعمال الحفر للوقوف على أسباب التسريب ومعالجتها.

في سياق آخر، أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، اليوم الإثنين، تشغيل مراكز شحن عدادات المياه مسبقة الدفع خلال إجازة عيد الفطر المبارك، ابتداء من يوم الخميس القادم حتي الثلاثاء 25 أبريل من الساعة 9 صباحا حتي الساعة 2 ظهرا، ذلك تيسيرا علي المواطنين والاهتمام بتسهيل وتيسير الخدمات المقدمة.

ونوهت الشركة بالعملاء بضرورة التوجه لأقرب مركز شحن عدادات مسبقة الدفع لتحديث بيانات العداد قبل إجازة عيد الفطر المبارك، وقبل التوجه للتحديث برجاء وضع الكارت في العداد والضغط علي الزر الأحمر.

وأكدت المهندسة دينا عمر سليمان، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، سعي الشركة الدائم والاهتمام بخدماتها المقدمة وتسهيل التعامل مع العملاء وسهولة حصول المواطن علي الخدمة، وذلك من خلال التطوير المستمر لخدماتها و التوسع في مراكز شحن عدادات المياه مسبقة الدفع، الذي يعتبر وسيلة دقيقة لاحتساب استهلاك العميل، مع ضرورة المتابعة المستمرة للعدادات بعد تركيبها ومراجعة وتحليل الاستهلاكات والقراءات وتقديم الدعم الفنى المستمر، وزيادة نقاط الشحن للكروت مسبقة الدفع.

