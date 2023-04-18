مسلسل ضرب نار الحلقة 26.. زيدان يكتشف علاقة "الكوماندا" بالقبض على شقيقه

تصاعدت أحداث مسلسل “ضرب نار” مع بداية الحلقة الـ26، حيث يستعد “الكوماندا” احمد العوضي، لعملية تهريب جديدة مع التوسع في العمليات بالتعاون مع "مستر جون" والذي أكد له أن العملية الجديدة ستكون بمثابة نقلة كبيرة في مسيرته بتجارة السلاح.

مسلسل ضرب نار الحلقة 26

وفي مشهد آخر، يكتشف “زيدان” ماجد المصري، مسئولية "الكوماندا" عن القبض على شقيقه خلال العملية الأخيرة لتهريب العملة، فيقرر “زيدان” الانتقام ويقوم بهدم المبنى الذي يخزن فيه تجارته الخاصة بالالماس والسلاح .

وعرضت الحلقة ال 26 من مسلسل ضرب نار اليوم الساعة 10 مساء، والإعادة الأولى الساعة 1:45 صباحا اليوم التالي، بينما تأتي الإعادة الثانية الساعة 8:45 صباحا، بالتزامن مع عرضه عبر منصة WATCH IT الإلكترونية.

كما تنطلق عرض الحلقة على قناة on دراما في تمام الساعة 11:15 مساء، والإعادة الأولى الساعة 6:45 صباحا، والإعادة الثانية الساعة 1:00 صباحا.

مسلسل «ضرب نار» يشارك فيه عدد كبير من نجوم الفن، أبرزهم ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي في ثاني تعاون بينهما بعد نجاح مسلسل «اللي مالوش كبير»، كما يضم المسلسل كلًا من سهير المرشدي، وإيمان السيد وبدرية طلبة وعدد آخر من الفنانين، من تأليف ناصر عبدالرحمن وإخراج مصطفى فكري.