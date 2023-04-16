مسلسل ضرب نار الحلقة 25.. نوسة تتودد لجابر الكوماندا

انطلقت احداث مسلسل ضرب نار الحلقة 25 للنجميين أحمد العوضي في دور جابر الكوماندا وياسمين عبدالعزيز في دور مهرة، حيث انطلقت الحلقة بعودة نوسة إلى منزلها، بعدما غصبت من الكوماندا بسبب انشغاله وتفكيره في مهرة، والذي قتل رجاله المعلم والمعلم الذي تسببوا في انتحار شقيقها طارق أحمد العزي، الذي توفى بسبب إدمانه للمخدرات.

مسلسل ضرب نار الحلقة 25

تواصلت أحداث مسلسل ضرب نار الحلقة 25 بمحاوله تهدئه الأحوال بين نوسة “دنيا المصري”، والكوماندا حيث عبرت له عن حزنها منه لكنها تحبه حبًا لا يتخيله إلا أن حبه لمهرة والذي اعترف به لنوسة قبل زواجهما هو العائق بينهما.

يحاول جابر أن يهدىء من حزن نوسة التي وقعت في غرامه لكنه يفشل بسبب حبه الشديد الواضح عليه لمهرة، لتؤكد له أنها لن تسامحه بسبب عدم حبه لها وإعطاء كل ما بداخله من أحساسيس لمهرة فقط.

تتواصل الأحداث بحالة حزن شديد من قبل مهرة بسبب انتحار شقيقها، وهو ما يدخلها في حالة جنان.

موعد عرض مسلسل ضرب نار الحلقة 25

وانطلقت الحلقة 25 من مسلسل ضرب نار اليوم الأحد في تمام الساعة 10 مساء، والإعادة الأولى الساعة 1:45 صباحًا اليوم التالي، بينما تأتي الإعادة الثانية الساعة 8:45 صباحًا، بالتزامن مع عرضه عبر منصة WATCH IT الإلكترونية.

كما تنطلق عرض الحلقة على قناة on دراما في تمام الساعة 11:15 مساء، والإعادة الأولى الساعة 6:45 صباحًا، والإعادة الثانية الساعة 1:00 صباحًا.