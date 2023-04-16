الأحد 16 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

بعد قليل.. تصاعد الأحداث في مسلسل ضرب نار الحلقة 25

ضرب نار
ضرب نار

دقائق قليلة تفصل متابعي مسلسل "ضرب نار"، عن بدء عرض أحداث ضرب نار الحلقة 25، عبر قناة on، في تمام الساعة العاشرة مساءً، والتي ينتظرها الجمهور بشدة، خاصة بعد أن شهد العمل الدرامي تصاعدًا ملحوظًا في السيناريو الدرامي لشخصيات المسلسل الرمضاني.

مسلسل ضرب نار الحلقة 25

وكانت شهدت الحلقات السابقة من مسلسل ضرب نار، خروج جابر الكوماندا من السجن، والذي يقدم شخصيته الفنان أحمد العوضي، بعد أن قضى ٥ سنوات داخل مركز إصلاح وتأهيل نادي النطرون، إثر اتهامه في قضية إتجار بالأدوية المغشوشة.

تصاعد أحداث مسلسل ضرب نار

وفور خروج جابر الكوماندا من السجن، شهدت منصات التواصل الاجتماعي تفاعلًا واسعًا مع مشاهد مسلسل ضرب نار، التي تحولت إلى سلسلة من الانتقامات، شنها الكوماندا ضد كافة الشخصيات التي قامت بخيانته خلال أحداث المسلسل الرمضاني.

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الحلقة الـ24 من مسلسل ضرب نار.. مهرة تطلب الطلاق من زيدان

وخلال فترة حبس الكوماندا، قامت زوجته السابقة مُهرة أبو الليل التي تلعب دورها الفنانة ياسمين عبد العزيز، بخلعه في المحكمة، والزواج من زيدان الذي يلعب دوره الفنان ماجد المصري، وكان مالك مصنع الملابس الذي تعمل به مُهرة منذ الحلقات الأولى لمسلسل ضرب نار.

أما عن الحلقة 23 من مسلسل ضرب نار، فقد شهدت أول مواجهة مباشرة بين جابر الكوماندا وزيدان، حين قام الكوماندا بخطف "طارق" شقيق مُهرة أبو الليل، حتى يمنعه من الانغماس في عالم المخدرات، والتقى حينها بمُهرة ليسلم لها شقيقها، وفي ذات اللحظة، اكتشف زيدان حقيقة الأمر، ليقوم بمواجهة الكوماندا وتهديده بالابتعاد عن أسرته.

وفي الحلقة 24 من مسلسل ضرب نار، فقد "طارق" حياته بسبب إدمان المخدرات، وطلبت مُهرة أبو الليل الطلاق من زوجها زيدان، وينتظر حاليًا متابعو العمل الدرامي استكمال الأحداث مع بدء انطلاق الحلقة 25، التي ستُعرض بعد قليل، في تمام الساعة العاشرة مساءً.

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